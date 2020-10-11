«Дочь плачет и очень беспокоится»: в Башкирии пропала 43-летняя Наиля Свистунова

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В Стерлитамаке родные и друзья 43-летней Наили Свистуновой не могут найти себе места от беспокойства. В прошлую пятницу, 9 октября, женщина вышла по делам из дома, пообещав скоро вернуться, но ни вечером, ни на следующий день от нее не было никаких вестей. Мобильный женщины также оказался выключен, поэтому родные приняли решение сообщить о пропаже в полицию и волонтерам поискового отряда «Отклик».

- Мы сами не понимаем, что могло произойти. Наиля всегда предупреждала, если ей нужно куда-то по делам. Дома тоже ничего не происходило, из-за чего она могла бы пропасть. У нее есть 18-летняя дочь, которая сейчас плачет и очень беспокоится за мать, - рассказала «Комсомолке» родственница пропавшей Елена С.

Приметы: рост 157 см, полного телосложения, черные вьющиеся волосы, темно-карие глаза.

Была одета: темно-синяя длинная куртка, черная рубашка в мелкий розовый цветочек, синие джинсы, черные высокие сапоги.

Если вам что-то известно о местонахождении Наили Свистуновой, просьба сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8(987)106-06-01.