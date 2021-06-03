Проблема с неприятным химическим запахом на севере Уфы существует давно Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на этой неделе, начиная с 31 мая, ежедневно местные жители жалуются на неприятный химический запах на территории микрорайона Черниковка. В ответ на заявления граждан сотрудники регионального минэкологии провели исследования воздуха в районе.

Проведенные замеры показали, что допустимая концентрация сероводорода в воздухе в районе черниковского парка «Нефтехимиков» превышает норму вдвое.

Вероятными источниками выброса вредных веществ, по мнению сотрудников регионального министерства экологии, могут быть промышленные предприятия, расположенные в северной части Уфы.

Ситуацию с запахами, по мнению республиканских экологов, могла усугубить и погода. В последний месяц в республике стояла аномальная жара. Как сообщили республиканские метеорологи, со 2 мая в регионе наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в воздухе вредных веществ от выбросов.

Подобные метеоусловия характеризуются очень слабым ветром и высоким давлением. В таких обстоятельствах все выбросы почти не рассеиваются и скапливаются в приземном слое атмосферы.

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВУЕТ ДАВНО

Председатель регионального союза экологов Александр Веселов рассказал, что жители северных районов города жалуются на неприятный химический запах уже довольно давно.

– У Башгидромета на улицах Ульяновых и Свободы есть два поста, которые контролируют состояние загрязнения окружающей среды в районе Черниковки. В ранние годы из этих районов так же поступали жалобы от местных жителей, и тогда фиксировалось превышение как по сероводороду, так и по ароматическим углеводородам, – отметил Веселов.

У некоторых уфимцев возникли подозрения о том, что неприятный запах последних дней может быть связан пожаром на мусорном полигоне, который случился на прошлой неделе. Однако эколог Веселов отрицает связь в этих явлениях.

– В эти дни пожара на свалке уже не было, да и запах там другой. Там ведь чего только не горело: полимеры, коммунальные отходы, лекарства, бытовая химия и пр. Я на сто процентов, что жалобы последних дней никак не связаны с выбросами от горения свалки, – считает Александр Веселов.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Эколог, помимо прочего, отметил, что ощущение людьми специфического химического запаха совершенно точно означает превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. В такой ситуации наноситься вред здоровью местных жителей и окружающей среде.

Сероводород, отмечает специалист, может вызывать заболевания органов дыхания, крови и центральной нервной системы. Ароматические углеводороды относятся к такому же классу опасности.

– Воздух у нас, к сожалению, загрязненный. Уфа держит лидирующие позиции по онкологическим заболеваниям, а они, как правило, экологически обусловлены. Исходя из ежегодных государственных докладов по охране окружающей среды, в столице 50% стационарных источников выбросов в атмосферу не имеет очистных сооружений. И с чего бы у нас улучшалась ситуация, в частности, по заболеваемости? – заявил Александр Веселов.

Превышение допустимой концентрации вредных веществ во воздухе может вызвать онкологию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

Многие уверены, что в проблеме виноваты расположенные на севере столицы промышленные предприятия. Однако Александр Веселов считает, что по следу специфического загрязнителя в атмосфере установить источник вредных выбросов практически нереально. По его мнению, необходимы более решительные меры.

Как считает Веселов, для того, чтобы доказать что воздух загрязняют заводы, необходимо посетить данные предприятия с внеплановой проверкой. Однако, по мнению эколога, законодательство выстроено так, что ни Природнадзор, ни Минэкология не могут этого сделать без предварительного уведомления. Но решение все равно есть.

– Они вправе обратиться в прокуратуру. Можно провести замеры с помощью мобильной лаборатории. Если на границе санитарно-защитной зоны предприятия будет фиксироваться превышение концентрации вредных веществ, и оно будет увеличиваться по мере приближения к предприятию, – значит, источник именно там. Далее нужно взять пробы уже на территории завода, и тогда ответ уже будет однозначен, – считает эколог.

Однако председатель регионального союза экологов Александр Веселов с сожалением заключил, что такой исход вряд ли возможен. Всему виной, по его мнению, существующая в республике ведомственная разобщенность. Поэтому оперативно провести такие мероприятия в настоящее время, как считает эколог, невозможно.