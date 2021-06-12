Его пары ядовиты, проникают через легкие: что обнаружили ученые в атмосферном воздухе Уфы

Фенол, как утверждают специалисты, опасен для организма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе, начиная с 31 мая, от жителей ежедневно поступают жалобы на неприятный химический запах. Все заявления граждан Минэкологии республики признало обоснованными и провело исследования воздуха.

Как заявили в ведомстве, превышения загрязняющих веществ фиксировались на постах Башгидромета и на уфимских автоматизированных станциях контроля атмосферного воздуха. Как только поступали жалобы от горожан и в воздухе фиксировалось превышение вредных веществ, на места направлялись мобильные лаборатории.

Однако, по словам специалистов, загрязнения не всегда удавалось зафиксировать.

– Атмосфера – подвижная природная среда. Запах может быть сформирован не отдельным веществом, а сложной смесью веществ неизвестного состава, часто присутствующих в смеси в крайне незначительных количествах. В этой связи запах в воздухе может ощущаться, но при этом превышения ПДК не улавливаются, – заявили экологи.

В начале июня на улице Блюхера в Уфе специалисты республиканского Роспотребнадзора, как сообщает информационное агенство «Башинформ», обнаружили превышение содержания фенола в атмосферном воздухе. Ранее проведенные Минэкологией замеры показали, что допустимая концентрация сероводорода в воздухе в районе черниковского парка «Нефтехимиков» превышает норму вдвое.

Для определения возможных источников загрязнения экологи проанализировали сведения госреестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Проведенные анализы указали на промышленные предприятия, расположенные в северной части Уфы.

Сотрудники регионального министерства экологии, помимо прочего, отметили, что причиной загрязнения является также и пожар на мусорном полигоне в поселке Черкассы. Однако председатель регионального союза экологов Александр Веселов ранее заявлял, что это маловероятно.

– В эти дни пожара на свалке уже не было, да и запах там другой. Там ведь чего только не горело: полимеры, коммунальные отходы, лекарства, бытовая химия и пр. Я на сто процентов уверен, что жалобы последних дней никак не связаны с выбросами от горения свалки, – заявил Александр Веселов.

Также эколог Александр Веселов рассказал, что превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе может нанести вред здоровью местных жителей и окружающей среде.

Сероводород, отмечает специалист, может вызывать заболевания органов дыхания, крови и центральной нервной системы. Ароматические углеводороды (к которым и относится фенол) также являются опасными для организма.

Выдача требований по снижению негативного воздействия на окружающую среду, как сообщает башкирское Минэкологии, входит в полномочия Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. А источник загрязнения, по словам специалистов, можно зафиксировать только в ходе внеплановой выездной проверки на предприятие.

Минэкологии региона уже сообщило Южно-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора о сложившейся неординарной ситуации в столице, о зафиксированных превышениях и необходимости принятия срочных мер. Также экологи попросили установить источники загрязнения атмосферного воздуха, провести внеплановые выездные проверки предприятий, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.