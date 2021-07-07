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Происшествия7 июля 2021 13:25

ФСБ задержала в Уфе членов террористической организации

Спецоперации проводились с конца июня по начало июля
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Кадр оперативной съемки

Кадр оперативной съемки

ФСБ России нейтрализовала в Уфе, а также Пензе и Челябинске четыре террористические ячейки. Всего сотрудники силового ведомства поймали 15 членов запрещенной организации: четырех главарей и 11 активных участников ячеек. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщают коллеги из «КП».

Спецоперации в трех городах России проходили в период с конца июня по начало июля текущего года. Задержанные являются гражданами России и государств Центрально-Азиатского региона. Они вели пропаганду террористической идеологии среди мусульман и трудовых мигрантов. По местами жительства террористов были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы.

ФСБ России показала кадры задержаний членов четырех ячеек террористической организации