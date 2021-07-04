Мужчина, который в пьяном виде погубил школьницу из Башкирии, попросил о смягчении наказания

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На днях Верховный Суда Башкирии отказался смягчать приговор мужчине, который в прошлом году за рулем автомобиля сбил двух 14-летних девочек. Кроме того, ему назначили дополнительное наказание.

ДТП, напомним, случилось в июне 2020 года. Водитель, будучи сильно пьяным, превысил скорость, не справился с управлением и заехал на тротуар, где совершил наезд на школьниц. Обе девочки получили тяжелейшие травмы. Одна из них скончалась в «скорой», другая – стала инвалидом.

После случившегося обвиняемый попытался скрыться с места происшествия, но его задержали очевидцы. Впоследствии мужчина признал свою вину в совершении преступления.

Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении. С него также взыскали 1,8 млн рублей в пользу потерпевших.

Осужденный подал апелляцию и попросил смягчить наказание, однако Верховный Суд не нашел для этого оснований. Более того, мужчине было назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.