Интим не предлагать: уфимцам предлагают услуги пьяной подружки за 60000 тысяч рублей в час

Фото: avito.ru

Весьма необычное предложение появилось на популярном сайте объявлений. Молодая уфимка с очаровательным никнеймом «Милашка» предлагает незабываемое времяпрепровождение всего лишь за … 60 тысяч рублей в час. Нет-нет, речь идет совсем не об интиме (напротив, в объявлении четко указано, что никаких приставаний и пошлых намеков), Милашка предлагает скрасить одиночество и стать вашей собутыльницей. Условия довольно просты: все встречи происходят строго в Уфе, выезд в районы (даже загородные дома) не предусмотрен. Предложить даме пиво или другой дешевый алкоголь не получится. Милашка уточняет, что она предпочитает «винишко» или «вискарик», главное, чтобы ценник стартовал от 5 тысяч рублей. Стоимость закуски и гастрономические предпочтения «собутыльница на час» не озвучивает, но предполагается, что человек, покупающий элитный алкоголь, вряд ли будет выкладывать на стол дешевую колбаску или соленые огурцы из ближайшего супермаркета.

Скрин объявления на сайте. Коротко и по существу.

Помимо дорогого алкоголя и полного запрета на интим, есть еще одно важное условие – необходимо внести 100-процентную предоплату из расчета 1000 рублей за минуту, 60000 – за час. Зато есть неоценимый бонус: у собутыльницы есть психологическое образование, а значит выслушает вас, когда вы, расслабленный алкоголем, будете изливать свои проблемы у нее на плече и, возможно, даст дельный совет. Вот только, судя по возмущенным комментариям под объявлением, единственный пункт, который действительно выполняет Милашка – так это берет предоплату, после чего благополучно сливается и перестает выходить на связь.

- Сделка сорвалась. Алкашка просит предоплату и кидает, - отмечают разочарованные пользователи.

А кто-то и вовсе жалуется, что так мечтал о красивой собутыльнице, но так и не смог дозвониться по указанному номеру.

- Если не отвечаю, значит, ты не достоин того, чтобы я ответила, - поспешила ответить на комментарий сама алкопсихолог.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ МИЛАШКА?

Конечно, «Комсомолка» тоже попыталась дозвониться до Милашки, но ни с редакционного номера, ни с личных номеров этого сделать не удалось – звонок упорно сбрасывали. Конечно, закрадывается мысль, что Милашка – обыкновенная мошенница, тогда рано или поздно ей обязательно займутся правоохранительные органы.

Наши сомнения подтвердила и проверка номера Милашки. Как оказалось, с этого телефона пользователям интернета пытаются продать совершенно разные товары - от грузовых вагонов до двигателей для иномарок и песка. Слабо верится в то, что загадочная Милашка успевает вести столько бизнесов одновременно.

Судя по всему, с каждым днем мошенники в интернете становятся только изобретательнее. Ранее мы неоднократно сообщали, что жители Башкирии лишаются крупных сумм, попадаясь на уловки жуликов. В МВД республики ежедневно сообщают о новых случаях мошенничества в сети. Чтобы не попасть в сводку полиции, старайтесь не отвечать на незнакомые звонки без лишнего повода, и никогда не отправляйте незнакомцам данные банковской карты. Если с вами связался «представитель службы безопасности» - положите трубку и самостоятельно перезвоните в службу поддержки своего банка. Ее номер можно увидеть на обороте карточки или найти в интернете.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Кстати, несколько лет назад «Комсомолка» писала о необычном сервисе «Друг на час», который организовала уфимка Светлана Дольникова. За небольшую договорную плату через сервис можно было найти себе собеседника, с которым можно часами болтать ни о чем по телефону, прогуляться за покупками по торговому центру или сходить в кино. По словам уфимки, сервис пользуется популярностью, потому что в городе-муравейнике всегда найдутся одинокие люди, у которых нет друзей, и которые с радостью будут платить деньги, чтобы получить хотя бы частичку человеческого тепла и участия.