Уфимка лишилась после звонка мошенников 3,5 млн рублей

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Жительницы Уфы пострадала от действий мошенников, потеряв 3,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. По информации ведомства, все произошло по телефону, когда жертве позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов.

Звонивший, как рассказала пострадавшая, сообщил, что на имя женщины кто-то пытается оформить кредит и предупредил, что сейчас переключит на работника банка, объяснив при этом, что о разговоре не должны знать третьи лица.

Лже-сотрудник банка посоветовал оформить кредит, заверив, что это поможет избежать несанкционированных действий. Уфимка выполнила все указания и перевела на незнакомые расчетные счета 3,5 млн рублей.

– Полиция напоминает: чтобы не стать жертвой мошенников ни в коем случае нельзя поддерживать с незнакомцами разговор и тем более называть им номер своей банковской карты, пароли из смс-уведомлений либо другие конфиденциальные данные, а также по их указанию переводить денежные средства на чужой счет, – отметили в МВД.