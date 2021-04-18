Виды на Белую, гигантские овраги и полузаброшенные дома: гуляем по самому старому району Уфы

Частный сектор расположен прямо на склоне уфимской горы Фото: Рустем АХУНОВ

На южном склоне уфимской горы, на высоком берегу реки Белая, есть большой микрорайон, в народе именуемый Архиерейкой. Он представляет собой частный сектор с извилистыми улочками, то и дело упирающимися в гигантские овраги или в скалистый обрыв. Дороги для автомобилистов и пешеходов там почти полностью отсутствуют, а редким посетителям приходится буквально покорять горные склоны, чтобы добраться до нужного адреса.

«Комсомолка» прогулялась по самому старому району Уфы, и убедилась, что даже в городе с миллионным населением можно найти тихий, ни на что не похожий, уединенный уголок.

С улиц Архиерейки открывается вид на реку Белая и Кооперативную поляну Фото: Рустем АХУНОВ

ПРОГУЛКА ПО ТИХИМ УЛИЦАМ

Это сейчас Архиерейка больше напоминает небольшую деревню, где случайных прохожих встречают, в основном, покосившиеся деревянные домики и бродячие собаки. В далекие времена это место называлось Архиерейская слобода, а жили здесь священнослужители, ремесленники и торговцы. Местные жители с гордостью говорят, что их район старше самой Уфы!

Столетия назад все улицы Архиерейской слободы, в буквальном смысле, сходились у дома уфимского архиепископа. Сегодня на этом месте располагается башкирский Белый дом. Но это, пожалуй, единственное изменение, коснувшееся самого старого района города. В остальном Архиерейка все та же, что и века назад.

Подъем на улице Республиканская настолько крутой, что не каждый автомобиль может его покорить Фото: Рустем АХУНОВ

Начали мы свою прогулку от перекрестка улиц Тукаева и Гоголя и направились вниз, в сторону реки. Вы когда-нибудь слышали про улицу Лины Одена в Уфе? А она, тем не менее, есть – посвящена известной коммунистке, погибшей во время Гражданской войны в Испании. Улица расположена буквально в двух шагах от бывшего завода имени Кирова и общежитий БашГУ.

Следующая остановка на нашем пути – улица Верхняя Аульная. Крайне крутой спуск, не предусмотренный для передвижения на автомобиле, завершается обрывом. Смотришь со скалы вниз, и начинает кружиться голова, настолько высоко. А дома вдоль пешеходного спуска знай себе, стоят, как ни в чем не бывало.

Местные жители вынуждены устраивать произвольные парковки, чтобы автомобили не скатывались со склона Фото: Рустем АХУНОВ

МЕСТНЫЕ КРАСОТЫ

Чтобы перебраться на параллельные Верхней Аульной улицы Республиканскую и Аульную нужно пересечь поистине гигантский и глубокий овраг. Подойдя к его краю, можно заметить, что выглядит он едва ли не как полноценное горное ущелье. Идем дальше.

При попытке перейти с одной улицы на другую редкий «турист» оказывается в самой настоящей деревушке. Где из переулка на тебя бросается собака, а на подоконнике соседнего дома спокойно спит кот. Вот такая своеобразная идиллия.

Жизнь в Архиерейской слободе больше напоминает деревенскую Фото: Рустем АХУНОВ

Подняться до Белого дома можно по улице Республиканской. Правда, подъем очень крутой, потому как взбираться проходится почти по отвесной горе. Для местных жителей это дело явно привычное, но для неподготовленного обывателя не простое. Отдышавшись и попив воды из колонки можно двигаться дальше, к улице Местные Дубнячки. Той самой, где располагался «Замок Дракулы», нависший над обрывом.

С одной из улиц Архиерейки открывается вид на Белый дом и строящийся Центр управления регионом Фото: Рустем АХУНОВ

На этой улице, в отличие от остальных, попадаются совсем новые дома с красивыми фасадами. Некоторые участки огорожены капитальным кирпичным забором, а один из участков дороги вполне приспособлен к проезду по нему автомобилей. Кстати, в конце улицы случайно зашедшего туда обывателя встретят совершенно обычные, где-то даже ветхие деревянные дома. И сарайчик под замком. А то как же без него, в частном секторе.