В Уфе вынесли приговор отцу, которого дочери обвиняли в изнасиловании

Мужчину признали виновным и вынесли суровый приговор. Фото: собственный источник КП-Уфа

Сегодня в Уфе суд вынес приговор 55-летнему Рашиду Гарифуллину, которого родные дочери обвинили в изнасиловании. Весной 2020 года в полицию обратилась его супруга и срывающимся голосом сообщила, что он целый год насиловал их общую 15-летнюю дочку. Старшую, 19-летнюю девочку он тоже якобы неоднократно домогался и вообще, занимался рукоприкладством. Чуть позднее мать девочек отказалась от собственных показаний, а проведенная экспертиза показала: младшая девочка невинна.

В мае 2020 года мужчину, кстати, инвалида первой группы – в молодости он потерял руку на заводе, арестовали и поместили в СИЗО. Во время следствия он признался в надругательстве над дочерью. Изначально супруга Рашида говорила со слов младшей дочери, что примерно за год он надругался над ней 12 раз.

По другой версии, которую позднее поддержала сама супруга Рашида Гарифуллина и подтвердили его дочери, девочки оговорили отца после ссоры. Согласно этому предположению, старшая дочь, которой он запрещал общаться с парнями, подговорила младшую и «научила» что нужно сказать. Позднее сестры заявили, что пошутили.

В день, когда мать девочек подала заявление, в доме Гарифуллиных и правда произошел конфликт между отцом и старшей дочерью. Якобы в тот вечер он избил девушку из-за «выходок с парнями», что стало последней каплей в затянувшейся семейной драме.

Рашид Гарифуллин провел в СИЗО чуть больше года, прежде чем предстать перед судом. Все это время шло следствие и проводились различные экспертизы. Обвиняли мужчину по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Всего по версии Следкома по Башкирии, было 12 эпизодов – именно эту цифру называли изначально сами девочки.

На оглашение приговора Рашида пришла поддержать супруга. Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Несмотря на позицию матери и самой 15-летней девочки о том, что дочери оговорили Рашида, следователи СКР по Башкирии нашли доказательства, которые свидетельствуют о причастности мужчины к действиям, в которых его обвиняли.

Сегодня, 23 июня, Рашида Гарифуллина признали виновным и вынесли приговор – пять лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

- Следственное управление полагает, что вынесенный приговор является чрезмерно мягким, в связи с чем в настоящее время принимаются меры к его обжалованию, - прокомментировали в СКР по Башкирии.

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