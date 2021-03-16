Уфимец уже год находится в СИЗО из-за ложного обвинения его дочерей в изнасиловании

Мужчина воспитывал дочерей в строгости. Фото: соцсети

В мае прошлого года «КП-Уфа» писала об ужасающей истории, произошедшей буквально в центре башкирской столицы. Там в полицию прибежала взволнованная женщина и сообщила, что ее муж изнасиловал собственную 15-летнюю дочь и домогался до старшей 19-летней дочери. О случившемся ей рассказали сами девочки: мол, подвыпивший папа часто, когда матери не было дома, заходил в детскую и принуждал ребенка к сексуальным непотребствам. Заплаканные девочки убеждали, мол, что за год любящий папа надругался над собственной дочерью 12 раз!

Знакомые семьи тогда были просто в шоке от случившегося: с виду семья казалась благополучной. Родители воспитывали пятерых (!) детей в строгих мусульманских обычаях, девочки всегда ходили тихие и спокойные, хорошо учились, ни разу не были замечены в подозрительных компаниях, хорошо одетые, приветливые. Сам 54-летний глава семейства, кстати, инвалид первой группы – мужчина потерял руку на производстве, но при этом продолжал заботиться о семье. Никто бы и подумать не мог, что за маской добропорядочного верующего семьянина скрывается настоящий извращенец.

Тем не менее, мать девочек, узнав о случившемся, сразу же обратилась в полицию. Дело передали в следственный комитет – мужчину доставили в отделение, где на допросе он дал признательные показания. В отношении Рашида Г. возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и отправили под арест. А уже буквально через несколько дней случилось и вовсе невероятное: к следователям снова пришла супруга обвиняемого и … попросила забрать заявление обратно. Мол, дочери признались, что нарочно оговорили отца, потому что тот запрещал им встречаться с мальчиками.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», изначально рассматривалась версия, что девочки действительно могли оговорить отца после ссоры. Разозленная тем, что ей запрещают жить как хочется, старшая дочь придумала «хитроумный» план и подговорила сестру поучаствовать в нем. Вот только детская шалость обернулась для семьи боком: уже почти год Рашид Г. До сих пор остается в следственном изоляторе, ожидая окончания расследования.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.