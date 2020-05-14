Уфимка заявила, что ее безрукий муж целый год насиловал собственную дочь

41-летняя уфимка обвинила своего 54-летнего супруга-инвалида в том, что он целый год насиловал дочь в детской комнате.

Жуткие вещи происходили в обыкновенной квартире, которая расположена в центре Уфы. Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника в правоохранительных органах, вечером в минувшую среду, 13 мая, в полицию позвонила женщина, которая дрожащим голосом объяснила дежурному, что ее супруг Рашид Г. целый год занимался непотребными вещами с их 15-летней дочкой. Примечательно, что предполагаемый насильник является инвалидом первой группы – мужчина еще в молодости потерял левую руку на производстве.

Со слов женщины, за прошлый год ее супруг не менее 12 раз оставался в спальне дочки, где совершал над ней то, что следователи стараются называть «насильственными действиями сексуального характера».

Семья много времени проводила на прогулках Фото: Соцсети

О семье, в которой произошла жуткая драма известно не так много. Переехала в новую квартиру рядом с уфимским Центральным рынком (приличный район, где нет старых домов – ред.) они недавно. На общих фотографиях супруги и их дети выглядят счастливыми – постоянные прогулки в парке и дружные походы на хоккей.

Сейчас сыщики проверяют все версии жуткой истории, в том числе о том, что мужчина мог домогаться и старшей дочери, которой сейчас 19 лет. В то же время не исключено, что 15-летняя девочка могла нарочно оговорить отца после семейного конфликта.