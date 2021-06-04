«Просто устали работать за три копейки»: уфимские водители автобусов отказываются работать

Уфимские водители автобусов пожаловались на большую комиссию при работе с картой «Алга»

В Уфе водители маршрутных автобусов недовольны введением транспортной карты «Алга» - им ответили чиновники из министерства транспорта республики.

Началась история с того, что жители отдельных уфимских микрорайонов стали жаловаться на транспортную доступность. Так, например, проблемы возникли с движением общественного транспорта из Демы в сторону центра города в вечернее время.

Как сообщает портал «Горобзор.ру», водитель одного из автобусов в ответ на претензии пассажиров пожаловался на ситуацию с транспортной картой «Алга».

- Водители просто устали работать за три копейки, пока нашими деньгами кто-то «сверху» распоряжается в своих целях. За своими деньгами бегаем месяцами, но нам отвечают, что денег нет. Именно поэтому люди бросают автобусы, так как просто не получают эти деньги, - рассказал мужчина.

Также водитель подчеркнул, что с одной поездки по безналичному расчету перевозчик выплачивает порядка 5 рублей комиссии. В Минтрансе Башкирии ответили, что комиссия при оплате по «безналу» составляет 4,5%, а при наличной оплате 2% (при последнем варианте проблематично отследить действительное количество оплативших «наличкой» пассажиров).

- Владелец маршрута получает денежные средства на расчетный счет предприятия на следующий рабочий день, - добавили чиновники.