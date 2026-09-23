В результате пожара в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке погибли 4 и пострадали 9 человек. Фото: vk.ru/fire_association

Утром 23 сентября СК Башкирии задержал владельца торгового комплекса «Солнечный» в Стерлитамаке, где накануне при пожаре погибли четверо и пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас владелец ТСК является подозреваемым сразу по двум уголовным статьям: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказании небезопасных услуг со смертельным исходом.

ЧТО МОЖЕТ ГРОЗИТ ВЛАДЕЛЬЦУ

О том, какое наказание может грозить владельцу «Солнечного», если его вина будет доказана, мы спросили у нашего постоянного эксперта – уфимского адвоката Романа Петрова. По его словам, есть высокая вероятность, что не один владелец здания может в итоге оказаться на скамье подсудимых. Но это будет зависеть от результатов расследования уголовного дела.

- Санкции этих статей предполагают наказание до 10 лет лишения свободы. Я думаю, не только владельцу грозит ответственность. В первую очередь, вопрос к организации, которая обслуживала и монтировала внутри противопожарную систему безопасности. То есть там должны быть порошковые огнетушители и система, которая должна их автоматически включать. Прошла информация, что ее никто не проверял с 2021 года, - говорит адвокат Роман Петров. - Лица, которые монтировали эту систему и напрямую отвечают за ее работу – в отношении них также должно быть возбуждено уголовное дело.

Наш эксперт добавил, что если владелец вообще не заключал договор на обслуживание противопожарной системы или перестал работать с профильной организацией, то вопросы тогда могут возникнуть и к инспекторам пожарного надзора.

- Если бездействие инспектора пожарной безопасности будет доказано, то он станет фигурантом в рамках этого же уголовного дела и по тем же статьям обвинения. Точно так же, до 10 лет лишения свободы может грозить, - говорит Петров.

Звонок в экстренные службы о возгорании в ТЦ на улице Коммунистическая в Стерлитамаке поступил в 13:26. Фото: МЧС по РБ

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К слову, в СК по Башкирии также сообщили, что в ходе расследования уголовного дела «будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов пожарного надзора». С владельцем ТСК «Солнечный» тем временем проведены первоначальные следственные действия, а следователи-криминалисты продолжают собирать доказательства по делу.

- Изъята правоустанавливающая и техническая документация, регламентирующая противопожарную безопасность объекта, допрашиваются очевидцы, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: vk.ru/fire_association

КАК ЭТО БЫЛО

Напомним, 22 сентября в здании ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке произошел пожар на втором этаже. Очевидцы позвонили в пожарную охрану в 13:26 и помогли выбраться из задымленных помещений нескольким посетителям. Прибывшие на место экстренные службы эвакуировали из здания 17 человек, в том числе одного ребенка. Впоследствии площадь пожара, по данным МЧС Башкирии, достигла 2,1 тыс. квадратных метров - его тушили почти четыре часа.

Во время тушения были обнаружены тела четырех человек, в том числе трех родных сестер 29, 33 и 45 лет. Старшая из них держала в сгоревшем ТЦ ателье. Еще одна погибшая – 51-летняя местная жительница пришла за покупками.

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