Выбирали подарок для мамы: в торговом центре «Солнечном» в Стерлитамаке погибли три сестры

Слева направо: Елена, Елизавета и Виктория - сестры, погибшие при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке. Фото: соцсети

В башкирском городе Стерлитамаке продолжают тушить крупный пожар в ТСК «Солнечный». С момента возгорания прошло уже четыре часа, в первый из которых погибли сразу четыре человека. «КП-Уфа» рассказывает, что о них известно.

Трое из погибших в «Солнечном» были сестрами: 45-летняя Елена, 33-летняя Виктория и 29-летняя Елизавета. Старшая и младшая держали семейное ателье в самом ТСК. По роковому стечению обстоятельств сестры прямо перед пожаром все вместе выбирали в торговом комплексе подарок для матери на день рождения. Женщин туда привез муж одной из них.

Еще одной погибшей была 51-летняя Елена. Она работала на производстве спиртных напитков и пришла в «Солнечный» за покупками. Известно, что у нее остался муж и 19-летний сын. Совсем недавно семья вернулась из отпуска в Сочи.

Число пострадавших в крупном пожаре в ТСК «Солнечный» тем временем достигло уже девяти человек человек. В их числе госпитализированы, по данным регионального министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, есть три женщины и один подросток. Одна из них в тяжелом состоянии в реанимации, две другие (девушки 16 и 27 лет) – средней тяжести. Все подробности о ЧП - собрали в отдельном материале.

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