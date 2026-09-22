Уже четверо погибших: число жертв пожара в ТСК «Солнечный» в Башкирии выросло

Фото: МВД Башкирии

При пожаре в торговом центре «Солнечный» в Башкирии погибли четыре человека. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось о трех погибших. По предварительным данным МЧС, пострадали семь человек. Пожарные вывели из горящего здания 17 человек, среди них один ребенок.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в больнице Стерлитамака находятся три женщины и один подросток. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию. Состояние остальных трех оценивают как средней степени тяжести. Среди них 27-летняя девушка, которая выпрыгнула с высоты третьего этажа, и 16-летняя девочка.

Пожар начался сегодня днем – около 13:30. Очаг находился на втором этаже четырехэтажного комплекса на улице Коммунистической. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.