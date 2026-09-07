«Закрыла детей и уехала гулять»: стали известны подробности пожара в Башкирии, где погибли трое детей

В момент возгорания в доме находились трое детей: 13, 6 и 4 лет. Фото: МЧС по РБ

Поздним вечером 6 сентября в селе Амзя под башкирским городом Нефтекамском произошел пожар, унесший жизнь троих детей. После тушения в доме на улице Южной были обнаружены тела 13-летнего и 4-летнего мальчиков и 6-летней девочки. СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Подробности трагедии удалось узнать «КП-Уфа».

«УЕХАЛА ГУЛЯТЬ В ГОРОД»

Звонок в экстренные службы с сообщением о том, что в доме на две квартиры начался пожар, поступил поздним вечером. К полуночи сотрудники пожарной охраны ликвидировали горение на площади 50 квадратных метров.

Как стало известно «КП-Уфа», когда в одной из двух квартир начался пожар, дети были дома одни. Во второй квартире на постоянной основе никто не живет. Не было хозяев там и в ту роковую ночь.

По словам соседки многодетной семьи, мать, прежде чем уйти из дома, закрыла дверь снаружи. Все трое детей остались внутри и в то время, когда произошло возгорание, должны были спать.

- Она закрыла детей и уехала гулять в город. В итоге дети не смогли выйти. Я была там в тот момент, когда детей вытаскивали и пытались спасти, - с ужасом вспоминает женщина.

Семья, где произошла трагедия, состояла на учете, как находящаяся в «социально опасном положении». Жители села также нелестно отзываются о матери троих детей. Известно, что утром 7 сентября ее увезли в отдел сотрудники Следственного комитета. Сообщений о том, что женщину арестовали, на данный момент не поступало.

- Дети смышленые были, а мама… ее поведение оставляет желать лучшего. В каких условиях жили не знаю, не была у них дома, - говорит соседка.

По данным экстренных служб, в доме у многодетной семьи был пожарный извещатель, но в нужный момент он не сработал, так как в нем попросту не было батареек.

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

На оперативном совещании в правительстве Башкирии ЧП прокомментировал и Радий Хабиров.

- Дайте мне картину, чем занималась администрация: выезжали они туда, смотрели они туда или нет? Чтобы урок нам всем был, – заявил глава республики.

Также Радий Хабиров поручил мэрии Нефтекамска взять на себя организацию похорон. По словам руководителя городской администрации Эльдара Валидова, прощание с погибшими детьми намечено на вторник-среду.

Почему в доме возник пожар, теперь предстоит выяснить следователям и криминалистам СК Башкирии. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил начальнику регионального управления Следкома доложить о ходе расследования уголовного дела.

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