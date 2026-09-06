Фото: МЧС Башкирии

В деревне Амзя под башкирским городом Нефтекамском при пожаре погибли трое детей. Возгорание произошло вечером 6 сентября в двухквартирном одноэтажном деревянном доме на улице Южной.

- К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение внутри квартиры Его ликвидировали на площади 50 квадратных метров. К тушению привлечено 28 человек и 13 единиц техники, - рассказали в МЧС РБ.

После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела троих детей: двоих мальчиков четырех и 12 лет, а также 6-летней девочки.

Пожар под Нефтекамском с тремя погибшими детьми. 6.

На место происшествия выехал прокурор Нефтекамска Рустэм Раянов. В ходе проверки ведомство даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, а также требованиям пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Фото: МЧС РБ

Следственный комитет Башкирии тем временем по факту пожара завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

– Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин смерти, возгорания и условий, способствовавших произошедшему, – сообщили в СК.

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