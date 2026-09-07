Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 сентября 2026 9:03

Пожар с тремя погибшими детьми в башкирском селе: Бастрыкин взяли расследование на контроль

Бастрыкин потребовал доклад о гибели троих детей при пожаре в Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование гибели троих детей при пожаре в селе Амзя. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Следственные органы возбудили по факту трагедии уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». ЧП произошло вечером 6 сентября в двухквартирном одноэтажном деревянном доме на улице Южной. В момент пожара дети 4, 6 и 12 лет находились дома одни. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили их тела.

Семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Выяснилось, что им был выдан пожарный извещатель, но тот во время инцидента оказался отключен – из него изъяли элемент питания. На сегодняшнем оперативном совещании в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров потребовал разобраться, почему ситуацию с семьей не была под должным контролем.

Следователи и криминалисты устанавливают подробные обстоятельства происшествия, в том числе причины возгорания и условия, которые способствовали трагедии.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК Башкирии Булату Азизову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.