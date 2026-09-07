Пожар с тремя погибшими детьми в башкирском селе: Бастрыкин взяли расследование на контроль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование гибели троих детей при пожаре в селе Амзя. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Следственные органы возбудили по факту трагедии уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». ЧП произошло вечером 6 сентября в двухквартирном одноэтажном деревянном доме на улице Южной. В момент пожара дети 4, 6 и 12 лет находились дома одни. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили их тела.

Семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Выяснилось, что им был выдан пожарный извещатель, но тот во время инцидента оказался отключен – из него изъяли элемент питания. На сегодняшнем оперативном совещании в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров потребовал разобраться, почему ситуацию с семьей не была под должным контролем.

Следователи и криминалисты устанавливают подробные обстоятельства происшествия, в том числе причины возгорания и условия, которые способствовали трагедии.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК Башкирии Булату Азизову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.