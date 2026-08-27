Минувшей ночью украинские беспилотные летательные аппараты атаковали логистический центр маркетплейса Ozon в Уфе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью 27 августа украинские беспилотные летательные аппараты атаковали логистический центр маркетплейса Ozon в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Последние новости об атаке БПЛА на Ozon 27 августа 2026 года

По данным представителей Ozon, сотрудники комплекса были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет, возгорание не возникло.

– Комплекс в Уфе получил незначительные повреждения, но пока закрыт – территорию нужно тщательно осмотреть. Пока не принимаем в Уфе поставки от продавцов, те, что в пути – перенаправляем на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно, – рассказали в Ozon.

В компании добавили, что налету БПЛА также подвергся логистический центр в Оренбурге.

Ранее об уничтожении атаковавших регионы России украинских дронов отчитались в Минобороны. В военном ведомстве сообщили о 267 сбитых БПЛА, в том числе над Башкирией.

Напомним, Режимы Беспилотной и Ракетной опасности в Башкирии действовали сегодня с раннего утра. Их отменили в 7:03 и 9:53 соответственно.

13 августа вражескими дронами был атакован склад Wildberries в Чишминском районе Башкирии. Там произошел пожар и пострадали два человека.

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