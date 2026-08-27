ПВО отразила налет украинских дронов: БПЛА сбили и над Башкирией

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия попала под ночную атаку украинских дронов. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 267 беспилотников самолетного типа над 14 регионами страны. Республика оказалась в их числе.

Кроме Башкирии дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями. Также беспилотники сбили над Краснодарским краем, Крымом и водами Азовского и Черного морей.

Из-за угрозы в республике объявляли беспилотную и ракетную опасности. Аэропорт Уфы временно ограничил прием и выпуск рейсов. Недавно все ограничения сняли.

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