Пожарные тушат склад Wildberries в промзоне Чишминского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 13 августа в Башкирии объявили режим беспилотной опасности. Оказалось, что дроны атаковали два района республики - Салаватский и Чишминский. Одной из целью беспилотников стал склад Wildberries.

Атака БПЛА на Wildberries в Чишмах в Башкирии 13 августа 2026 года: что произошло

В Чишминском районе Башкирии после атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленной зоны, где расположен один из объектов Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На месте работают пожарные расчеты. До начала происшествия сотрудников объекта успели эвакуировать в соответствии с требованиями безопасности.

Последствия атаки БПЛА на Wildberries в Башкирии 13 августа 2026 года

В компании отдельно уточнили, что товаров на этом объекте нет, так как он не используется для хранения продукции. В ближайшее время специалистам предстоит оценить нанесенный ущерб, сейчас же пожарные тушат огонь.

Пострадавшие при атаке БПЛА на Wildberries в Башкирии 13 августа 2026 года

Во время сегодняшних атак пострадали два человека. По данным минздрава, они получили ранения.

- Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь, - говорится в сообщении.

Последние новости об атаке БПЛА на Wildberries 13 августа 2026 года

Атаку на склад прокомментировал глава региона Радий Хабиров.

- Всего был 21 беспилотник, 16 из них сбили в Салавате. Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тоже тушат пожар, в том числе привлекли наш пожарно-спасательный вертолет Ка-32, - сообщил он.

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