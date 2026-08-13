Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Утром 13 августа в Башкирии объявили режим беспилотной опасности. Оказалось, что дроны атаковали два района республики - Салаватский и Чишминский. Одной из целью беспилотников стал склад Wildberries.
В Чишминском районе Башкирии после атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленной зоны, где расположен один из объектов Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
На месте работают пожарные расчеты. До начала происшествия сотрудников объекта успели эвакуировать в соответствии с требованиями безопасности.
В компании отдельно уточнили, что товаров на этом объекте нет, так как он не используется для хранения продукции. В ближайшее время специалистам предстоит оценить нанесенный ущерб, сейчас же пожарные тушат огонь.
Во время сегодняшних атак пострадали два человека. По данным минздрава, они получили ранения.
- Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь, - говорится в сообщении.
Атаку на склад прокомментировал глава региона Радий Хабиров.
- Всего был 21 беспилотник, 16 из них сбили в Салавате. Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тоже тушат пожар, в том числе привлекли наш пожарно-спасательный вертолет Ка-32, - сообщил он.
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