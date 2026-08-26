«У нее вообще нет сожалений о содеянном»: мама девочек, которых изрезала 16-летняя уфимка, раскрыла новые подробности нападения

16-летняя уфимка обвиняется в покушении на бывшую одноклассницу и ее 9-летнюю сестренку. Фото: НТВ

Уже больше недели 16-летняя Света (имена несовершеннолетних изменены – Ред.) и ее 9-летняя сестренка Маша находятся в уфимской больнице после нападения на них с ножом. 17 августа бывшая одноклассница старшей девочки Инга пришла к ним домой и внезапно стала бить холодным оружием сначала одну, а потом и вторую. В квартире в этот момент находился их 10-летний братишка, но его она не тронула. Изрезав девочек, Инга попыталась скрыться, однако ее быстро задержали. Сейчас СК Башкирии расследует уголовное дело о покушении на убийство двоих человек. Обвиняемую отправили в СИЗО. О том, что произошло в тот день и как сейчас здоровье у раненых детей, «КП-Уфа» рассказала мама пострадавших девочек Яна.

«БЫЛО ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО НЕ СМОЖЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ»

Ранее Яна говорила журналистам, что между ее дочерью Светой и Ингой не было никаких конфликтов. Ни явных, ни скрытых. Поэтому семья до сих пор не может понять, почему это случилось.

- Сейчас состояние девочек более стабильное, они в сознании, угрозы для жизни нет. Я очень рада этому, потому что было подозрение, что старшая не сможет разговаривать – были повреждены голосовые связки. С каждым днем постепенно повязки снимают, и я вижу все эти порезы... Это просто ужасно. Они так мучаются, не могут нормально лежать и сидеть. На это больно смотреть и хочется все, что угодно, отдать, чтобы они не испытывали этих мучений, - говорит мама девочек.

16-летняя пострадавшая едва не лишилась голоса из-за удара ножом в шею. Фото: НТВ

По словам Яны, почти каждое движение ее дочерям дается с трудом и приносит боль.

- В их глазках, особенно у младшей, я вижу негодование и непонимание. Почему они должны мучиться и почему все это произошло? У старшей частично не работает рука и она не может держать голову. Накануне сняли часть катетеров, швы старшей на животе сняли. Самое радостное для нас сейчас, что они могут разговаривать, сами дышат и есть обычную еду, - говорит Яна.

По словам мамы, они все вместе стараются сохранять спокойствие и позитивное настроение. Яна уверена, что только в такой обстановке дети поскорее пойдут на поправку.

- Стараемся с ними разговаривать, чтобы не зацикливаться на обидах и злости, - говорит мама девочек.

Яна, мама пострадавших девочек. Кадр видео: НТВ

«ЗА ЧТО ОНА ТАК СО МНОЙ?»

Как рассказала старшая дочь Света своей маме, в тот роковой день Инга напросилась к ней в гости под предлогом, что ей нужна поддержка - якобы дома у нее какие-то семейные проблемы, и она хотела, чтобы с ней поговорили. Девочки начали общаться примерно четыре года назад, но встречались не часто и большой дружбой их отношения назвать было нельзя. Однако Света не отталкивала бывшую одноклассницу, с которой она проучилась всего год в недавнем прошлом.

- Сказала, что у нее какие-то проблемы дома, что родители ее гнобят, что какое-то домашнее насилие есть. Моя дочка на это остро среагировала, согласилась поддержать и пригласила к нам. Она пришла и сказала, что ей важно, чтобы ее кто-то сейчас обнял. Когда моя дочь обняла ее, та начала наносить ножом удары в живот, в спину и потом в шею. Старшая дочка помнит только момент, как она пыталась звать на помощь и открывать двери. Но потом сознание уже помутилось. Когда она только очнулась, ей было очень страшно и обидно. Говорила мне: «Я ее только поддерживала и выслушивала, за что она так со мной?», - вспоминает Яна.

9-летняя Маша в момент нападения на сестру сидела в соседней комнате – там работал телевизор. Когда Инга завершила наносить удары ножом Свете, то пошла прямо к Маше и стала так же бить и её.

После нападения с ножом на старшую, обвиняемая в покушении ворвалась в комнату к 9-летней девочке. Фото: НТВ

Средний ребенок Яны, 10-летний сын Ваня, в тот день фактически спас своих сестер. Он выбежал из квартиры и стал звать на помощь, но достучаться до соседей не смог и вышел на улицу, где встретил взрослых. Они уже позвонили в скорую помощь и полицию.

- Его состояние тоже подавленное, он боится оставаться один. Сейчас он проходит как свидетель. Ему нанесена сильная психологическая травма. Девочка эта все это делала на его глазах, и психика у ребенка тоже пострадала. Мы с ним к психологу ходим, - говорит женщина.

О мотивах нападения на своей дочерей Яна до сих пор не знает и не имеет никаких догадок. Следователи не говорят о результатах допросов.

- Девочка, по крайней мере визуально, производила впечатление скромной и стеснительной. Никаких агрессивных проявлений от нее не было. Она когда приходила, хотела какой-то поддержки, и моя дочь шла навстречу. Поэтому мы до сих пор не можем понять: что в голове должно было происходить, чтобы человек совершил такое, - говорит Яна.

Задержанная Инга перед судом по избранию меры пресечения

«СЛЫШАЛА, ЧТО У НЕЕ НЕТ СОЖАЛЕНИЯ»

О проблемах в семье Инги рассказала маме сама Света. Она же пару раз говорила, что ее бывшая одноклассница высказывала мысли навредить себе.

- Моя дочь со временем перестала серьезно относиться к таким словам. Думала, что Инга так внимание хочет привлечь. Чтобы ее послушали, поддержали... - говорит Яна.

Мама пострадавших девочек призналась «КП-Уфа», что ждет от следствия и суда только одного результата: чтобы Ингу изолировали от людей на как можно больший срок.

- У меня сложился страх, что она может выйти и снова совершить что-то такое. Что пока сидит, будет планировать преступление: высчитывать и вычислять по каким-то книгам и сериалам... - говорит Яна.

Последняя реплика Яны неслучайна. Как выяснилось, за два дня до случившегося Инга попала в объектив видеокамеры в подъезде будущих жертв: она расхаживала по крыльцу в костюме из сериала «Игра в кальмара». По словам мамы девочек, ее старшая дочка для нее сама же и заказала на маркетплейсе нож и этот самый костюм. Кроме того, известно, что накануне расправы школьница смотрела сериал «Ты». Это триллер про сталкера, который втирается в доверие к девушкам, выстраивает с ними отношения, а затем убивает.

Кадр и фото из подъезда дома, где Инга напала на девочек

- Я слышала, что у девочки вообще нет сожаления о содеянном. Она сейчас больше переживает, возьмут ли ее в будущем на работу куда-то. Родители ее со мной до сих пор не связались, о самочувствии детей тоже не пытались узнать, - говорит мама девочек.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Сейчас мама пострадавших девочек задумывается над тем, чтобы перевезти старшую дочку в другой регион, где возможностей для восстановления и реабилитации будет больше. Ее беспокоит, что из-за травмы у Светы не полностью работает рука. А еще, скорее всего, обеим девочкам придется в будущем делать пластические операции – настолько много шрамов на теле оставила нападавшая.

Пока 16-летняя Света и 9-летняя Маша лежат в больнице, ведется расследование уголовного дела о покушении на убийство. Обвиняемая в жестоком нападении в ближайшее время должна пройти психолого-психиатрическую экспертизу, которая определит, вменяема ли она. Представлять интересы Яны и ее дочек по этому уголовному делу будет уфимский адвокат Роман Петров.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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