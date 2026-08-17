Нападавшую быстро задержали Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сестры в больнице, наблюдавший за расправой над ними брат - в шоке. Страшная трагедия случилась в высотке на окраине Уфы. Сюда, в квартиру в доме на улице Высотной, ворвалась 16-летняя девочка с ножом, напала на свою ровесницу и ее сестру... К счастью, девочки выжили - за их жизнь борются врачи. Собрали все, что известно о нападении школьницы с ножом на сестер в Башкирии 17 августа 2026 года.

Нападение школьницы с ножом на сестер в Башкирии 17 августа 2026 года: что произошло

Новость о страшном нападении на детей появилась в полдень 17 августа 2026 года. В МВД по Башкирии сообщили, что в квартире на улице Высотной - это на окраине Уфы - 16-летняя девушка с ножом напала на свою ровесницу и ее 9-летнюю сестру. Нанеся им множественные раны, она убежала и пыталась скрыться.

За расправой наблюдал 10-летний брат девочек - он, к счастью, не пострадал и именно он смог выбежать в подъезд и позвать на помощь. К счастью, помощь прибыла быстро, и девочек уже скоро доставили в больницу и медики начали помогать им.

А полицейские продолжили выяснять все подробности.

Состояние сестер, которые пострадали после нападения школьницы с ножом в Башкирии 17 августа 2026 года

Сейчас 9-летняя и 16-летняя девочки в больнице. Им оказали первую помощь. Старшая девочка, видимо, была основной целью нападавшей - она находится в крайне тяжелом состоянии, потеряла много крови. Младшая - в тяжелом. но стабильном состоянии, сообщили "КП"-Уфа" в СУ СКР Башкирии. Школьниц прооперировали, сейчас они находятся в реанимации под контролем врачей.

Подробности и последние новости о нападении школьницы с ножом на сестер в Башкирии 17 августа 2026 года

Известно, что подозреваемую уже задержали. С ней работают полицейские. Как стало известно "КП"-Уфа" из собственных источников, на протяжении нескольких дней ранее девочка угрожала своей жертве. По некоторым данным, конфликт между старшими девочками мог начаться еще в школе - они учатся вместе. Нападавшая уже пыталась проникнуть в квартиру к своей жертве. Она попала на записи с камер в подъезде - причем до этого она приходила в маске персонажей "Игры в кальмара".

В момент нападения школьница пришла с открытым лицом. Вероятно, дверь квартиры ей открыла старшая сестра. В руках у гостьи оказался нож, и она с порога напала на школьницу.

Младшая сестра, вероятно, бросилась старшей на помощь и тоже попала под руку агрессивно настроенной девушки. Затем нападавшая постаралась скрыться, но полицейские быстро установили ее место нахождения.

О причинах конфликта пока не сообщается. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании школьнице меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать преступлению. Уголовное дело еще не заведено.

Добавим, что прокуратура Башкирии поставила расследование уголовного дела на контроль. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокурора Башкирии Андрей Маркин и исполняющий обязанности прокурора Кировского района Уфы Денис Гафиятуллин.