В колонию могут и не отправить: что будет с 16-летней уфимкой, чуть не убившей в резне двух сестренок – мнение адвоката

Напавшую на сверстницу и ее 9-летнюю сестренку 16-летнюю уфимку отправили в СИЗО до 17 октября. Фото: соцсети

17 августа в уфимском микрорайоне Зеленая роща произошло ЧП: 16-летняя девушка напала с ножом на бывшую одноклассницу и ее 9-летнюю сестренку. Все случилось среди белого дня в одной из квартир многоэтажки по улице Высотная. По данным правоохранительных органов, нападавшая нанесла девочкам несколько ударов лезвием, а затем попыталась скрыться. Обе сестры получили тяжелые ранения, их доставили в больницу. На данный момент пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Вскоре подозреваемую в нападении задержали, ей оказалась первокурсница одного из уфимских колледжей. СК по Башкирии возбудил уголовное дело: 16-летнюю студентку обвиняют в покушении на убийство двоих несовершеннолетних. Дело взяли на контроль в центральном аппарате ведомства и в прокуратуре Башкирии.

На камеру домофона попал момент, как подозреваемая заходит в подъезд многоэтажки на улице Высотная. Фото: соцсети

По версии следствия, студентка напала на свою сверстницу из-за «личных неприязненных отношений». Пришла к ней днем, когда родителей не было дома. Когда девушка открыла дверь, сразу же набросилась на жертву и нанесла несколько ударов ножом. На крик прибежала младшая сестренка и вступилась за старшую, ее тоже ранили. В квартире в этот момент находился 10-летний брат пострадавших девочек, но его не тронули. Именно он в итоге смог постучаться к соседке по лестничной площадке и позвать на помощь. К счастью, женщина оказалась дома и помогла раненым девочкам: вызвала скорую помощь, попыталась остановить кровотечение и не давала им потерять сознание. Медики увезли их в больницу, где им срочно провели операции. Сама же нападавшая убежала, но ее вскоре задержали.

Кстати, известно, что обвиняемая за два дня до нападения уже приходила к своей бывшей однокласснице в маске из сериала «Игра в кальмара». Предположительно, так она пыталась запугать свою «обидчицу», с которой у нее был конфликт. В день, когда же все произошло, студентка прятать лицо не стала.

Еще один стоп кадр с домофона в подъезде: за 2 дня до нападения обвиняемая пришла к бывшей однокласснице в костюме с маской. Фото: соцсети

ЧТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ НАПАДАВШЕЙ

Пока правоохранительные органы допрашивают 16-летнюю девушку и выясняют детали нападения, мы решили узнать, какое наказание может ей грозить. С этим вопросом мы обратились к уфимскому адвокату Роману Петрову.

- Во-первых, я сочувствую матери этих девочек. Несмотря на то, что власти у нас пытаются смягчать последствия таких происшествий, каждый раз почему-то директора школ остаются при своих должностях. Понятно, что в каждой семье родители должны нести ответственность за детей и их поведение. Но все-таки в школе невозможно не заметить, что у подростка признаки девиантного поведения. В учебных заведениях это видно лучше, чем дома, потому что родители склонны на многое закрывать глаза, в том числе, из любви к своему ребенку, - говорит адвокат.

На этом скриншоте с камеры в подъезде видно, как девушка покидает подъезд дома после нападения. Фото: соцсети

По словам Романа Петрова, в обозримом будущем обвиняемой предстоит пройти специальную психолого-психиатрическую экспертизу.

- Если ее признают нездоровой, то отправят на принудительное лечение. И есть вероятность, что она выйдет из стен этого учреждения. Я считаю, что по возрасту она уже подходит к тому, что осознает свои деяния. Но у нас в законе прописано, какое максимальное наказание грозит лицу, не достигшему совершеннолетия при привлечении к уголовной ответственности. В данном случае девушке может грозить максимально 10 лет лишения свободы.

СЛЕДСТВИЕ НА КОНТРОЛЕ

На данный момент расследование уголовного дела находится на личном контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Так после нападения выглядела лестничная площадка на этаже, где живут пострадавшие девочки. Фото: соцсети

- Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления несовершеннолетней, - прокомментировали в СУ СК по Башкирии.

18 августа Кировский районный суд арестовал 16-летнюю студентку на 2 месяца. Завершения расследования она будет дожидаться в СИЗО.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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