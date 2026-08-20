«В ее голове возникали бредовые идеи» – мама выживших в резне сестренок о напавшей на них фанатке «Игры в кальмара»

Фото: «Честный репортаж»

В Уфе мама пострадавших в поножовщине 16-летней и 9-летней девочек раскрыла подробности нападения на дочерей. Яна рассказала, что никакого конфликта между подростками не было, и все разговоры про давнюю ссору не соответствуют действительности.

- София (старшая девочка - Ред.), наоборот, в каких-то сложных жизненных моментах старалась Ингу (имя нападавшего подростка изменено - Ред.) как-то помочь и поддержать. Выслушать все ее бредовые идеи, которые в ее голове возникали. Одна из первых фраз, которые София смогла сказать: «За что? Я отдавала ей столько поддержки. За что она мне отплатила так»? – сообщила журналистам канала «Честный репортаж» мама девочек.

На фото: мама пострадавших 9 и 16-летний девочек Яна. Фото: «Честный репортаж»

Также женщина рассказала, что ее 10-летний сын подробно ей рассказал, что происходило в тот день в квартире. Мальчик страшно перепугался, когда увидел истекающую кровью старшую сестру и попытался позвонить, но у него не получилось. Тогда ребенок выбежал из квартиры и стал звать на помощь соседей.

- Он сразу начал кричать «Помогите!». В подъезде из соседей сначала никто не вышел, и он побежал на улицу. Обратился к кому-то из прохожих, повел в квартиру, и уже там начали вызывать скорую помощь, - с ужасом вспоминает Яна.

По словам мальчика, после нападения с ножом на Софию Инга просто прошла мимо него и направилась прямиком в комнату к 9-летней Зое.

- Она даже не обратила на него внимания и не тронула. То есть у нее была конкретная цель - пойти дальше к Зое. Почему-то именно на девочек она была нацелена, - рассказывает мама пострадавших сестер.

На фото: напавшая с ножом на двоих девочек 16-летняя уфимка покидает подъезд. Фото: соцсети

На данный момент известно, что обе раненые девочки все еще находятся в больнице. Их прооперировали, сейчас врачи оценивают их состояние как все еще тяжелое, но стабильное. По словам мамы, старшей дочке нападавшая нанесла не меньше 13 ударов ножом в область шеи и горла, а младшей попала в артерию. К счастью, благодаря своевременной помощи медиков их удалось спасти.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, все произошло 17 августа в квартире уфимской многоэтажки на улице Высотной. 16-летняя Инга позвонила своей приятельнице и попросилась зайти к ней в гости для разговора. В квартире она сначала завела Софию в туалет и там несколько раз ударила ее ножом, потом прошла в комнату к ее младшей сестре и тоже нанесла ранения. Благодаря тому, что их братишка смог позвать на помощь, девочек спасли.

Что касается 16-летней Инги, следователи возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство двух несовершеннолетних. По решению Кировского районного суда ближайшие два месяца девушка проведет в СИЗО.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.