Подростка, ранившую двух сестер в Уфе, заключили под стражу

Суд арестовал 16-летнюю уфимку после нападения на двух сестер. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 16-летнюю студентку, обвиняемую в нападении с ножом на двух сестер, заключили под стражу на два месяца.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел 17 августа в квартире на улице Высотной. Подросток пришла в гости к двум сестрам, в квартире также находился их младший брат. Во время конфликта девушка достала нож и ранила обеих девочек.

После нападения подозреваемая покинула квартиру. Младший брат пострадавших выбежал на лестничную площадку и позвал на помощь. На крики откликнулась соседка - она помогала девочкам до приезда медиков. Обе пострадавшие находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

На заседании суда 16-летняя обвиняемая частично признала свою вину. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца

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