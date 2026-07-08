МЧС предупредило жителей Башкирии о сильной непогоде

На Башкирию обрушатся грозы, ливни и ветер до 26 метров в секунду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий 9 июля. По данным экстренных служб, в республике ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер.

Во время гроз местами прогнозируются очень сильные дожди. Порывы ветра могут достигать 21-26 метров в секунду.

В МЧС рекомендуют во время непогоды закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, а также убрать с балконов и подоконников предметы, которые может унести ветер.

На улице жителей просят держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций, линий электропередачи и других потенциально опасных объектов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.