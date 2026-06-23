«Был в шоке, руки тряслись от увиденного»: выпускник из Стерлитамака сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов. Таких в Башкирии всего двое

Дамир Ахметшин считает разговоры о том, что историю сложно сдать, преувеличенными. Фото: личный архив героя публикации

В этом году ЕГЭ по истории в Башкирии сдавали 1544 ученика, и всего двое из них смогли показать максимальный результат. Среди стобалльников оказались ученица уфимского инженерного лицея № 82 Елизавета Юдинцева и выпускник школы №35 в Стерлитамаке Дамир Ахметшин. «КП-Уфа» удалось поговорить с Дамиром. Он рассказал, как у него проходила подготовка к главному школьников испытанию и что оказалось самым сложным на экзамене.

«ДЛЯ МЕНЯ ПРЕДМЕТ БЫЛ САМЫМ ЛЕГКИМ»

По словам одиннадцатиклассника, все разговоры про сложность экзамена по истории – слишком субъективны.

- Некоторым история и так интересна, они готовы ее изучать, готовиться к сложным заданиям, а другие не могут понять абсолютно простые вещи. Я выбрал этот предмет потому, что уже знал базу, смотрел исторические видео, изучал материал, да и сам предмет лично для меня был самым легким из дополнительных экзаменов, - признается Дамир.

Подготовку к экзамену парень начал еще в 9 классе, когда решил сдавать ОГЭ по этому предмету. Получив твердую пятерку, он решил, что и на ЕГЭ тоже выберет историю. Весь 11-й класс Дамир готовился с помощью занятий в онлайн-школе, где просматривал вебинары, решал домашние задания. Особо не усердствовал, в общей сложности на подготовку в неделю отводил пару дней. Также постоянно консультировался с учителями и куратором по особо сложным заданиям.

- За первый «пробник» у меня было 72 балла. Тогда я понял свои ошибки, структуру написания ответа, а также суть заданий второй части. Затем с каждым разом балл увеличивался, и последний пробник написал уже на 95 баллов, а сам экзамен - на 100, - рассказывает Дамир.

О ВОЛНЕНИИ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЯХ НА ЭКЗАМЕНЕ

По словам выпускника, вопреки всем опасениям, экзамен проходил в приятной обстановке, где ничего не отвлекало и не нервировало. Говоря о самых сложных заданиях, Дамир отметил для себя культурный блок.

- Это кинематограф, архитектура, картины. Множество произведений, необходимо помнить, кто их автор, дату создания произведения... Это тяжело запоминается. Но самым сложным заданием в моем варианте оказалось задание под номером 18, где нужно было перечислить причины введения Екатериной Второй Манифеста о Свободе Предпринимательства, связанные с экономическими преобразованиями Петра Первого и существующей политикой европейских монархов того времени, а также, как это повлияло на экономику России в будущем, - говорит школьник.

Конечно, не обошлось и без волнения во время ожидания результатов экзамена. В эти дни 11-классника поддерживали родители, друзья, классный руководитель и личный куратор по истории в онлайн-школе.

- Когда наконец стали известны результаты, я был в шоке от таких баллов, руки тряслись от увиденного, - признается Дамир Ахметшин.

«НАУЧИТЕСЬ ПОНИМАТЬ ИСТОРИЮ, А НЕ ПРОСТО ЗУБРИТЕ ДАТЫ»

Кроме истории, Дамир интересуется экономикой и финансами, а в свободное время играет в компьютерные стратегии. После получения аттестата парень планирует поступать в УУНиТ по направлению «Юриспруденция».

Также Дамир Ахметшин поделился советами для будущих выпускников, которые выберут на экзамене историю.

- Научитесь понимать историю, события, причинно-следственные связи, а не просто зубрите даты. Попытайтесь разнообразить свою подготовку: смотрите исторические сериалы, фильмы, научно-популярные видео, подкасты и т.д. Это поможет заинтересоваться предметом и разобраться во многих темах. Ну и, главное, не волноваться. Если готовиться и быть уверенным в своих силах, то все обязательно получится.

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