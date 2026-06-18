Провалила пробный экзамен, но не сдалась и в итоге показала максимальный результат: выпускница из Уфы сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Рузанна планирует связать жизнь с журналистикой. Фото предоставлено "КП-Уфа".

В этом году сразу четыре выпускницы из Уфы получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе. В число лучших вошла и Рузанна Мингазова из школы №78 . Еще недавно девушка переживала из-за неудачного пробного экзамена и думала, что не сможет добиться высокого результата, а сегодня принимает поздравления. «КП-Уфа» поговорила со стобалльницей и узнала, как любовь к книгам помогла ей добиться максимального результата.

От танцев и театра к литературе

Творчество сопровождает Рузанну практически всю жизнь. Еще в детстве она с удовольствием учила стихотворения, выступала перед зрителями, занималась в театральной и танцевальной студиях.

Однако со временем из-за проблем со здоровьем девушке пришлось отказаться от занятий танцами. Освободившееся место в жизни постепенно заняла литература. По словам Рузанны, начиная с седьмого класса она стала читать особенно много, поэтому при выборе экзаменов решила, что литература станет одним из предметов, которые она будет сдавать. Тем более этот экзамен необходим для поступления на выбранную специальность.

Рузанна переживала из-за пробника, а теперь стала стобалльницей и принимает поздравления.

Девять месяцев среди книг и стихотворений

Подготовку к ЕГЭ выпускница начала в сентябре прошлого года. Первое время новый ритм жизни давался непросто. Вместо привычного чтения любимых книг пришлось погружаться в произведения из кодификатора, разбирать их до мельчайших деталей и учить большое количество стихотворений.

Постепенно процесс стал приносить удовольствие. Девушка заметила, что литературные произведения помогают лучше понимать не только героев книг, но и окружающих людей, а также собственную жизнь.

Подготовка строилась по четкому плану. Сначала Рузанна читала произведение, затем смотрела его подробный разбор в онлайн-школе и выполняла задания прошлых лет. Чтобы лучше запоминать содержание, дополнительно знакомилась с краткими пересказами, смотрела экранизации и посещала театральные постановки.

По признанию выпускницы, именно визуальное восприятие помогало ей усваивать информацию быстрее и эффективнее. При этом девушка старалась не забывать о полноценном отдыхе, прогулках с друзьями и здоровом сне.

Пробник на 32 балла едва не лишил мотивации

Самым сложным испытанием оказались вовсе не объемные произведения и не стихотворения, а необходимость сохранять дисциплину.

Рузанна признается, что временами ей было тяжело осознавать, что почти весь учебный год придется посвятить одному предмету. Чтобы не отвлекаться на телефон и сериалы, она заранее выделяла время для чтения и анализа произведений. Иногда подготовка занимала настолько много времени, что девушке приходилось по несколько дней не отвечать друзьям.

Еще одним серьезным ударом стал пробный экзамен в феврале. Тогда выпускница набрала всего 32 балла. Результат сильно расстроил ее и заставил задуматься, получится ли вообще успешно сдать литературу.

Однако вместо того, чтобы опустить руки, школьница решила продолжать работать. Она напомнила себе, что до настоящего экзамена остается несколько месяцев, а значит, ситуацию еще можно изменить. Сегодня Рузанна считает именно этот момент одним из самых важных на своем пути к успеху.

Любовь к книгам помогла уфимской школьнице получить 100 баллов по литературе.

Слезы перед экзаменом и слезы после него

Несмотря на серьезную подготовку, волнения избежать не удалось.

Накануне экзамена девушке казалось, что за весь год она ничего не выучила. Появлялись мысли о возможной пересдаче. В последний день весны переживания достигли такой силы, что Рузанна расплакалась.

Справиться с тревогой помогла простая мысль. Выпускница напомнила себе, что ЕГЭ не определяет ценность человека и не способен перечеркнуть всю жизнь. На экзамен она пришла уже спокойной.

А самые яркие эмоции ждали впереди. Проверяя результаты, Рузанна сначала увидела число 48 и растерялась. Через мгновение она поняла, что это максимальный первичный балл, а итоговый результат составляет заветные 100 баллов.

В тот момент девушка не смогла сдержать слез. Это было одновременно облегчение, счастье и осознание того, что месяцы напряженной работы оказались не напрасными.

Мечты и планы

Главной поддержкой для выпускницы стали родители Альбина и Шамиль, а также друзья. Даже когда сама Рузанна переставала верить в высокий результат, близкие продолжали убеждать ее, что все получится.

Особое впечатление во время подготовки на девушку произвел роман Михаила Шолохова «Тихий Дон». История героев, чьи судьбы были искалечены Гражданской войной, заставила ее по-новому взглянуть на многие вещи.

После школы Рузанна планирует связать жизнь с журналистикой. Ей нравится писать тексты, общаться с людьми и работать перед камерой.

Будущим выпускникам стобалльница советует прежде всего верить в собственные силы, ставить перед собой конкретные цели и не отступать после первых неудач.

По мнению девушки, успех никогда не приходит случайно. За каждым высоким результатом стоят труд, терпение и готовность двигаться вперед даже тогда, когда кажется, что ничего не получается.