«Я знала, что разнесу»: чемпионка Башкирии по танцам сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов

Выпускница школы №9 Мирослава Шендель получила 100 баллов по литературе.

В Уфе 18 выпускников стали первыми стобалльниками ЕГЭ в этом году. Высший результат по химии получили сразу 13 человек, еще один выпускник набрал 100 баллов по истории, а четверо отличились на экзамене по литературе. Среди лучших оказалась выпускница школы №9 Мирослава Шендель. Девушка не только блестяще справилась с одним из самых сложных экзаменов, но и много лет занимается спортивно-бальными танцами, является чемпионкой Башкирии и финалисткой всероссийских и международных соревнований. «КП-Уфа» поговорила с Мирославой и узнала, как ей удалось добиться максимального результата.

То, что начиналось с нежелания, превратилось в любовь

Многие уверены, что стобалльники проводят все свободное время за учебниками, однако Мирослава признается, что ее жизнь всегда была связана не только с учебой. С раннего детства она занималась спортом: сначала это были танцы, в которых девушка добилась серьезных успехов, а позже к ним добавились тренировки в спортивном зале.

Выбор будущей профессии Мирослава тоже сделала еще в детстве. Она всегда мечтала стать врачом, поэтому понимала, что для поступления придется серьезно заниматься химией.

По словам выпускницы, сначала подготовка не вызывала особого энтузиазма, однако постепенно предмет увлек ее настолько, что стал любимым среди всех дисциплин, к которым она готовилась. Со временем девушка настолько заинтересовалась химией, что была готова заниматься ею практически каждый день.

Подготовку к экзамену Мирослава начала во втором полугодии десятого класса. Она занималась в онлайн-школе и полностью доверяла разработанной преподавателями программе.

Выпускница рассказала, что в десятом классе нагрузка была меньше, чем в выпускном году, однако даже тогда регулярные занятия помогли заложить прочную базу знаний. В дальнейшем оставалось лишь последовательно выполнять задания и двигаться к поставленной цели.

Мирослава Шендель не только блестяще справилась с одним из самых сложных экзаменов, но и является победительницей чемпионатов Башкирии и финалисткой всероссийских и международных соревнований.

Волнения не было

В отличие от многих школьников, Мирослава не испытывала страха перед экзаменом. Более того, она изначально настраивалась только на максимальный результат.

Девушка объяснила, что сравнила сложность разных предметов и пришла к выводу, что химия является одним из самых логичных экзаменов. Именно поэтому она поставила перед собой цель получить 100 баллов и на протяжении полутора лет делала все возможное для ее достижения. По ее словам, подготовка не казалась чрезмерно сложной, поскольку ей действительно нравился предмет.

Уверенность не покинула выпускницу даже накануне экзамена. Мирослава призналась, что не сомневалась в своих знаниях и была уверена в собственных силах. Она понимала, сколько времени и усилий вложила в подготовку, поэтому рассчитывала на высокий результат.

- Я знала, что разнесу вариант, потому что готовилась к этому 1,5 года, - поражает уверенностью девушка.

Самым волнительным моментом стало ожидание итогов, признается Мирослава. Проверить результаты девушка решила совершенно случайно. По ее словам, она открыла сайт лишь для того, чтобы убедиться, что баллы еще не появились. Однако именно в этот момент результаты уже были опубликованы. Увидев заветные 100 баллов, выпускница не сразу поверила своим глазам. Она призналась, что ее буквально начало трясти от эмоций, поскольку до последнего момента оставались сомнения, не допустила ли она где-то ошибку.

Когда стало понятно, что результат окончательный, пришло облегчение. Первым делом девушка позвонила родным. Мирослава вспоминает, что близкие сначала не поверили услышанному, а затем начали поздравлять ее и радоваться вместе с ней. Особенно приятно ей было осознавать, что родные гордятся ее успехом.

Главной поддержкой на протяжении всего пути для выпускницы были мама, дедушка и друзья. При этом девушка признается, что редко делилась переживаниями и чаще предпочитала справляться с трудностями самостоятельно.

Планы на будущее

Впереди у Мирославы новый этап жизни. Она планирует подавать документы сразу в несколько городов - Уфу, Санкт-Петербург и Самару. Будущую профессию девушка уже выбрала. Она хочет поступить на лечебное дело, а затем связать свою карьеру с хирургией. Окончательное направление Мирослава намерена определить уже во время учебы в вузе.

Будущим выпускникам обладательница 100 баллов советует внимательно выбирать место для подготовки и доверять преподавателям, которые помогают идти к цели.

- Не сомневайтесь в своих силах. Будут и взлеты, и падения, но не останавливайтесь, идите только вперед и достигайте поставленных целей!