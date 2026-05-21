Он это сделал! Рустам Набиев стал первым человеком в истории, покорившим самую высокую вершину мира на одних руках

Уфимский блогер Рустам Набиев, лившийся ног при обрушении казармы в Омске, 20 мая совершил восхождение на самую высокую вершину мира – гору Эверест в Непале. Он стал первым человеком в истории, кто смог сделать это на одних руках. Путь занял у него ровно неделю. О покорении легендарного «восьмитысячника» в соцсетях сообщил сам Набиев.
- 20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в Вас теплится жизнь – боритесь. Боритесь до конца, пожалуйста. Оно того стоит! - гласит пост блогера.
Напомним, Рустам Набиев вылетел из России в Непал 7 апреля. Перед этим он составил завещание и полностью погасил все платежи по строящемуся в Уфе дому, чтобы юридически защитить свою семью. Потому что восхождение на такую вершину, как Эверест, несет очень высокие риски.
– Это не говорит о том, что я еду умирать. Это просто некая подстраховка, которая даст мне самому себе спокойствие, - рассказал Рустам Набиев у себя на странице в соцсетях.
Весь апрель и первую половину мая Рустам проходил в Непале необходимую акклиматизацию и подготовку. А 13 мая – прямо в 34-й день его рождения – началось покорение Эвереста. Впереди блогера ждал путь в 8848 метров и четыре базовых лагеря. В сопровождение Набиев взял пять шерпов и троих собственных проводников.
15-го числа Набиев отчитался, что прошел ледопад Кхумбу на своих руках. Это заняло 15 часов. Для него этот маршрут оказался «одним из самых тяжелых за всю альпинистскую жизнь».
Затем он остановился в лагере №1 на высоте 6100 метров. Оттуда он последний раз сам вышел на связь (дальше о его пути рассказывали участники команды, которые остались в базовом лагере).
Набиев попросил своих подписчиков помолиться за него. Уже к 17 мая блогер с проводниками достиг лагеря №3 (7178 метров). После привала они отправились к четвертой точке. До него они шли изнурительные 14 часов. До «балкона» – небольшой пологой площадки на южном маршруте Эвереста на высоте 8400 метров Рустам добрался к вечеру 19 мая. А заветный «штурм» вершины начался уже в 23:00.
Напомним, в 2015 году Рустам Набиев, будучи срочником, серьезно пострадал при обрушении армейской казармы в Омске. Он лишился обеих ног, долгое время провел в больнице, но в итоге не сдался и нашел в себе силы жить дальше. Вернувшись домой, он обзавелся семьей, сейчас вместе с женой Индирой, которая была с ним еще до армии, они воспитывают троих детей. Набиев создал собственный мотивационый блог с миллионной аудиторией, активно занялся спортом, а также увлекся альпинизмом. За пять лет он на руках покорил обе вершины Эльбруса (5642 и 5621 метр), Манаслу (8163 метра), Арарат (5165 метров), Казбек (5033 метра), Килиманджаро (5895 метров), Аконкагуа (6962 метра), пик Любви (2124 метра) и Иремель (1589 метров), а также стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.