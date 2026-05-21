Он это сделал! Рустам Набиев стал первым человеком в истории, покорившим самую высокую вершину мира на одних руках

Уфимский блогер Рустам Набиев, лившийся ног при обрушении казармы в Омске, 20 мая совершил восхождение на самую высокую вершину мира – гору Эверест в Непале. Он стал первым человеком в истории, кто смог сделать это на одних руках. Путь занял у него ровно неделю. О покорении легендарного «восьмитысячника» в соцсетях сообщил сам Набиев.

- 20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в Вас теплится жизнь – боритесь. Боритесь до конца, пожалуйста. Оно того стоит! - гласит пост блогера.

Напомним, Рустам Набиев вылетел из России в Непал 7 апреля. Перед этим он составил завещание и полностью погасил все платежи по строящемуся в Уфе дому, чтобы юридически защитить свою семью. Потому что восхождение на такую вершину, как Эверест, несет очень высокие риски.

– Это не говорит о том, что я еду умирать. Это просто некая подстраховка, которая даст мне самому себе спокойствие, - рассказал Рустам Набиев у себя на странице в соцсетях.

Набиев прощается с супругой перед вылетом в Непал. Фото: соцсети Рустама Набиева

Весь апрель и первую половину мая Рустам проходил в Непале необходимую акклиматизацию и подготовку. А 13 мая – прямо в 34-й день его рождения – началось покорение Эвереста. Впереди блогера ждал путь в 8848 метров и четыре базовых лагеря. В сопровождение Набиев взял пять шерпов и троих собственных проводников.

Так выглядит путь на Эверест. Фото: соцсети Рустама Набиева

15-го числа Набиев отчитался, что прошел ледопад Кхумбу на своих руках. Это заняло 15 часов. Для него этот маршрут оказался «одним из самых тяжелых за всю альпинистскую жизнь».

Набиев проходит ледопад Кхумбу. Фото: соцсети Рустама Набиева

Затем он остановился в лагере №1 на высоте 6100 метров. Оттуда он последний раз сам вышел на связь (дальше о его пути рассказывали участники команды, которые остались в базовом лагере).

Набиев предупредил, что остается без связи. Фото: соцсети Рустама Набиева

Набиев попросил своих подписчиков помолиться за него. Уже к 17 мая блогер с проводниками достиг лагеря №3 (7178 метров). После привала они отправились к четвертой точке. До него они шли изнурительные 14 часов. До «балкона» – небольшой пологой площадки на южном маршруте Эвереста на высоте 8400 метров Рустам добрался к вечеру 19 мая. А заветный «штурм» вершины начался уже в 23:00.

Напомним, в 2015 году Рустам Набиев, будучи срочником, серьезно пострадал при обрушении армейской казармы в Омске. Он лишился обеих ног, долгое время провел в больнице, но в итоге не сдался и нашел в себе силы жить дальше. Вернувшись домой, он обзавелся семьей, сейчас вместе с женой Индирой, которая была с ним еще до армии, они воспитывают троих детей. Набиев создал собственный мотивационый блог с миллионной аудиторией, активно занялся спортом, а также увлекся альпинизмом. За пять лет он на руках покорил обе вершины Эльбруса (5642 и 5621 метр), Манаслу (8163 метра), Арарат (5165 метров), Казбек (5033 метра), Килиманджаро (5895 метров), Аконкагуа (6962 метра), пик Любви (2124 метра) и Иремель (1589 метров), а также стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.