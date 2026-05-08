Ограничения на улицах начнут действовать с утра

В Уфе из-за мероприятий по случаю празднования 81-й годовщины Дня Победы 9 мая перекроют несколько улиц. Об этом сообщила мэрия.

Как пояснили в городской администрации, с 9:00 до 14:00 в связи с военным парадом перекроют проспект Октября на участке между домом №144/1 рядом с Театром Кукол и пересечением с улицей Шафиева, а также:

– Южный и Северный проезды (между проспектом Октября и улицей Российской);

– улицу Новогорную (между Северным проездом и бульваром Саид-Галиева).

Троллейбусы №13 и №22 во время перекрытий проспекта Октября ездить не будут. Автобусные маршруты пустят в объезд по улицам Блюхера и Российской.

Схема перекрытия проспекта Октября. Там пройдет военный парад

Ранним утром в Уфе пройдет возложение цветов к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади. Из-за этого движение с 8:30 до 11:00 будет закрыто на улицах:

– Пушкина (между Цюрупы и Ленина);

– Советской (между Пушкина и Заки Валиди).

Схема перекрытия проспекта Октября. Там пройдет военный парад

Еще одна церемония возложения цветов состоится в парке Победы. Из-за этого будет закрыта парковка возле него.

– Выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, будут заблокированы. Жителям рекомендуется оставлять личные автомобили в другом месте, если в эти дни и в указанное время планируются какие-то поездки, – предупредили в администрации.

Ранее «КП-Уфа» публиковала программу мероприятий на День Победы в 2026 году – с ней можно ознакомиться по ссылке.