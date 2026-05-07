Фото: мэрия Уфы

9 мая 2026 года вся наша страна отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этому празднику власти Уфы подготовили для горожан праздничную программу мероприятий. Во всех районах башкирской столицы пройдут концерты, выставки, флешмобы, полевые кухни и ярмарки.

Куда пойти в Уфе на День Победы в 2026 году

Празднование 9 мая начнется с возложения цветов к памятнику Генералу Шаймуратову на Советской площади в 10:00. Аналогичная церемония состоится в 11:00 у Вечного Огня в мемориальном комплексе парка Победы. В этом мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил, правоохранительных органы, руководители республики и участники специальной военной операции.

В этом году для жителей и гостей города специально ко Дню Победы организовали выставку военной техники и ретроавтомобилей. До утра 10 мая на Горсовете перед Русским драматическим театром будут стоять легендарные экземпляры. Среди них танк Т-34, «Катюша», бронеавтомобиль БА-64, мотоцикл М-72 с пулеметом, боевая машина пехоты, газогенераторный ЗИС-21, санитарный автомобиль-амфибия ЛуАЗ-967, а также ряд экспонатов ГАЗ, включая «Победу» кабриолет. Также на площади разместится полевая кухня и пункт отбора граждан на военную службу по контракту

Параллельно во всех районах города будут проходить свои праздничные программы и концерты. Мероприятия начнутся в 14:00 и пройдут до самого вечера в Демском парке, «Первомайском», «Волне», имени Якутова, Победы, Аксакова и «Кашкадане» (здесь в 20:30 начнется еще и патриотический кинопоказ). На всех площадках жителям будут раздавать Георгиевские ленточки – знак в память о погибших в Великую Отечественную.

Главный городской концерт в честь 81-летия Победы в Уфе состоится на площади перед Русским драмтеатром. Начало в 14:00. Праздничная программа продлится до 22:00.

Когда в Уфе будет парад на День Победы в 2026 году

В Уфе торжественный парад состоится, как и всегда, у Горсовета на проспекте Октября – с 12:00 до 13:00. Маршем пройдут военнослужащие Уфимского гарнизона, участников специальной военной операции из полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева, ветераны боевых действий, а также курсанты, кадеты и сотрудники исполнительной власти. Общее число участников составит порядка 2 тысяч человек, это 25 расчетов.

Командовать парадом будет заместитель военной комиссара, полковник Ринат Латыпов. Принимающий парад – сам военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич. По итогам торжественных прохождений будут определены лучшие парадные расчеты. Победителям будет вручен переходящий кубок главы Башкирии и дипломы.

Фото: мэрия Уфы

Как в Уфе пройдет акция «Бессмертный полк» в 2026 году

А вот «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-режиме. Такое решение было принято из соображений безопасности.

– Всё-таки мы достаточно аккуратно должны взвешивать все, что происходит на внешнем периметре… «Бессмертный полк» у нас всегда очень активно проходит и с большим числом участником (в прошлом году было 200 тысяч – прим. ред.). Мы это с коллегами из силовых структур предметно обсудили и такое решение приняли, – объяснил глава Башкирии Радий Хабиров.

Онлайн-формат шествия предусматривает, что оно будет транслироваться на сайте «Бессмертного полка» и на всех уличных экранах в виде сменяющихся фотографий героев с указанием их имен, званий, годов жизни и других сведений, которые их предоставили родные.

Салют в Уфе на День Победы в 2026 году: будет или нет

Салюта на День Победы в башкирской столице по решению администрации не будет. Последний раз жители города видели фейерверк по случаю 9 мая в 2023 году – тогда он прошел на площади Ленина и продлился шесть минут.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.