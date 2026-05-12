«Оставили в больнице»: адвокат мэра Уфы Ратмира Мавлиева рассказал о его состоянии

Утром 12 мая у обвиняемого в коррупционных и должностных преступлениях мэра Уфы Ратмира Мавлиева заподозрили сердечный приступ. Недавно ему смягчили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест. А уже через пару дней сити-менеджеру вызвали скорую помощь и доставили его в РКБ имени Куватова. О его состоянии «КП-Уфа» рассказал адвокат Марат Самойлов.

- Его оставили в больнице, состояние здоровья я оценивать не могу. Могу сказать так: он в сознании, на стационарном лечении. Сколько там будет находиться, мы не знаем, - отметил защитник Ратмира Мавлиева.

На прошлой неделе, сразу после смягчения меры пресечения Мавлиеву, в СК по Башкирии сообщили, что будут обжаловать это решение. В ближайшее время следователи обратятся в Шестой кассационный суд, чтобы обвиняемого вернули в СИЗО. По словам его адвоката Марата Самойлова, на данный момент судебное заседание еще не назначено.

- Его нахождение в медучреждении и кассация (по мере пресечения) между собой никак не связаны. Ее могут рассматривать и без участия Ратмира Рафиловича, - пояснил адвокат.

Кроме того, за день до госпитализации с подозрением на сердечный приступ, у Ратмира Мавлиева взяли образцы волос и слюны. Для «геномного реестра правоохранителей», как пояснили ему самому. Как рассказывал его защитник, сделали эту процедуру принудительно, прямо перед переводом из СИЗО под домашний арест.

Напомним, Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля прямо в рабочем кабинете, его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток. Свою вину мэр Уфы категорически отрицает.

После предъявления обвинений Мавлиеву ситуацию прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. На оперативном совещании в правительстве региона он заявил, что тот будет сохранять пост главы администрации Уфы пока его вина не будет доказана в суде.

