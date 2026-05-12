Мавлиева увезли на скорой из дома в РКБ.

Сегодня утром, 12 мая, главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву стало плохо. По данным источника «Честного Репортажа», скорая помощь приехала на вызов к чиновнику и забрала его из дома. Врачи предварительно диагностировали сердечный приступ, а мэра доставили в Республиканскую клиническую больницу.

Напомним, ранее следственный комитет Башкирии заявил, что будет обжаловать решение суда об изменении меры пресечения Мавлиеву. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд первой инстанции избрал меру в виде заключения под стражу, но позже она была смягчена. Следователи настаивают, что есть риски уничтожения доказательств и давления на свидетелей.

Официальных комментариев о состоянии здоровья мэра пока нет.

