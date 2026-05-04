«Мою позицию вы знаете»: глава Башкирии Радий Хабиров высказался об аресте мэра Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию вокруг ареста мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Руководитель региона высказался на оперативном совещании в правительстве республики.

– Все мы знаем ситуации с Ратмиром Мавлиевым. Он очень много сделал для развития Уфы. Город расцвел, хорошая была работа. К сожалению, возбуждено уголовное дело. Будем смотреть. Всё в установленном порядке. Сейчас важно, чтобы все службы работали. Мою позицию вы знаете: до принятия процессуальных решений суда главой города является Ратмир Мавлиев. Город должен продолжать работать, – заявил Хабиров.

Напомним, Ратмир Мавлиев был задержан на прошлой неделе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении особо крупной взятки. Силовики озвучили три преступных эпизода со стороны сити-менеджера. По версии следствия, мэр:

– вместе с подчиненными организовал отчуждение участка в санатории «Радуга, а затем потребовал от представителя стройкомпании купить за свой счет эту землю в его интересах, обещая взамен общее покровительство;

– инициировал сбор денег под видом пожертвований с выигравших тендеры на размещение рекламы агентств. Собранные 30 млн рублей шли на счет Фонда социального, культурного и экономического развития. Часть этих денег направили на покупку автомобиля для муниципалитета – машина за 21 млн рублей использовалась для служебных и личных поездок;

– получил от крупного девелопера, который строил многоквартирный дом в Уфе, 10 млн рублей за общее покровительство и разрешение на сдачу высотки в эксплуатацию.

