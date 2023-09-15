Турок, убивший своего семилетнего сына от бывшей жены-уфимки, снова отправился в тюрьму

Родные Дамиры до сих пор не могут осознать, как влюбленный мужчина мог превратиться в настоящего зверя. Фото: Елена С.

44-летний житель Турции, который похитил и зарезал своего семилетнего сына, а потом попытался покончить с собой, снова отправился в тюрьму. Об этом «Комсомолке» рассказала родная сестра уфимки Дамиры З., которая потеряла младшего сына, Елена С. По словам женщины, турецкая полиция до сих пор не посвящает их в подробности, но есть надежда, что после огласки в СМИ следствие будет проводиться более тщательно.

- Сразу была понятно, что он все спланировал. Специально старался, чтобы выжить, а потом еще начал истошно кричать на весь дом, что сбежались родственники и вызвали скорую. Если бы так хотел умереть, сделал бы все тихо… Никто, кстати, из его родственников так до сих пор не вышел с нами на связь. Не извинился, не приехал на похороны… Очень обидно за такое равнодушие, - признается Елена.

Также после многочисленных публикаций в «Комсомолке» и других крупных российских СМИ тема стала активно освещаться и в турецких средствах массовой информации, правда – с большим запозданием. Когда трагедия только произошла – на местных интернет-порталах и газетах практически не упоминалось об этом случае, будто ничего и не произошло.

- Мы очень рады, что поднялся такой резонанс. Есть шанс, что теперь этот человек понесет самое строгое наказание, - надеется Елена С.

Дамира очень тяжело переживает смерть млаадшего сынишки. Фото: соцсети

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, эта леденящая кровь история произошла в ночь на 8 сентября в турецком городе Мерсин. Там 44-летний Мустафа Т. сначала похитил своего семилетнего сына у бывшей супруги, а потом нанес ему множество ножевых ранений, перерезал горло и попытался покончить с собой, но безуспешно. Со своей супругой турок познакомился во время работы в туристической фирме. Уфимка Дамира З. как раз переехала из Башкирии по работе в Турцию, где и познакомилась с обаятельным мужчиной-коллегой. Закрутился роман, вскоре они поженились, и Дамира даже перевезла из Уфы своего старшего сына от первого брака.

Однако вскоре супружеская жизнь дала трещину: Мустафа начал тянуть деньги у возлюбленной и ее семьи, стал грубить и угрожать, поэтому Дамира приняла решение развестись. К тому времени ее бывший возлюбленный оказался в тюрьме за финансовые махинации, однако имел право проводить на свободе все выходные и крупные праздники. Тогда же мужчина через суд вытребовал у Дамиры право регулярно видеться с младшим сыном и забирать его к себе на выходные и каникулы. И хотя женщина очень этого не хотела, ей пришлось подчиниться решению суда, чтобы не потерять опеку над ребенком.

Все закончилось очень печально: в конце августа Мустафа снова забрал сына на каникулы, а потом начал присылать бывшей супруге угрозы, что она больше никогда не увидит ребенка живым. В полиции на заявление перепуганной женщины лишь отмахнулись и сказали, что ничего страшного не происходит, и к поискам пропавшего мальчика так и не приступили. И это несмотря на то, что незадолго до трагедии Мустафа уже пытался убить ребенка – душил его и пытался свернуть голову, но психолог, который беседовал с ним в полиции по поводу этого случая, все равно принял решение о возможности общения отца с сыном.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.