«Обещал, что не отдаст ребенка живым»: в Турции мужчина зарезал семилетнего сына от бывшей супруги, переехавшей к нему из Уфы

Мальчика убили в ночь на 8 сентября. На фото: место происшествия, снимок мальчика и его родителей

В минувшую пятницу в небольшом турецком городке Мерсин разыгралась кровавая драма. Там 44-летний местный житель жестоко расправился со своим семилетним сынишкой, рожденным в браке с 38-летней уфимкой. Мужчина сначала похитил сына, а потом зверски убил, нанеся множество ножевых ударов и перерезав мальчику горло. Подробности этой трагедии выясняла «Комсомолка».

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С Мустафой Т. уфимка Дамира З. познакомилась очень давно, еще в 2010-х годах. К тому времени молодая женщина уже воспитывала сына от первого брака.

- Дамира работала в туристической фирме, поэтому и переехала в Турцию. Там уже она и познакомилась с Мустафой, они вместе работали. У них любовь какая-то завязалась, поженились, а потом уже она и старшего сына перевезла к себе, - рассказывают близкие уфимки.

После свадьбы уфимка перевезла в Турцию и сына от первого брака. Фото: соцсети

Поначалу все было замечательно. Мустафа тепло принял ребенка своей возлюбленной – на фотографиях, сохранившихся в соцсетях, мужчина часто ходил с мальчиком на прогулки, да и с друзьями и родственниками жены всегда поддерживал дружбу. В 2016 году у пары родился совместный сын, правда, вскоре отношения между супругами начали портиться. Все чаще возникали ссоры, поэтому было принято решение о разводе. В итоге Дамира с детьми поселилась в соседнем городе, там же устроилась на работу.

По словам близким женщины, сразу же после развода женщина стала задумываться о том, чтобы вернуться с сыновьями на родину, однако, ее бывший супруг был категорически против. Дело в том, что младший сын Дамиры – по документам гражданин Турции, поэтому вывезти ребенка в Россию без разрешения отца было невыполнимой задачей. Также по решению суда Мустафа имел право каждые выходные забирать сына для общения, и Дамира никак не могла этому препятствовать, поскольку в противном случае рисковала лишиться опеки над ребенком.

Дамира до сих пор не может поверить, что ее экс-супруг решился на убийство.

«ОБЕЩАЛ, ЧТО НЕ ОТДАСТ МНЕ РЕБЕНКА ЖИВЫМ»

19 августа Мустафа как обычно приехал за сыном, чтобы провести с ним выходные. Однако в положенное время мужчина так и не привез мальчика обратно, а вместо этого начал забрасывать бывшую супругу сообщениями с требованиями денег и угрозами.

– 25 августа я собрала всю переписку в мессенджерах на 50 страниц и отнесла ее в полицию. конечно, заявление у меня приняли, пообещали, что будут действовать… Хотя они говорили мне: как вы можете так думать, отец никогда не причинит вреда своему ребенку. А в переписке были открытые угрозы, что он не отдаст мне ребенка живым, что я заберу его только на кладбище, - рассказывает убитая горем мать в видеообращении, которое опубликовали журналисты. - Я пыталась найти сына собственными силами, обзвонила кого только возможно, но так и не смогла.

Кровавая развязка произошла в ночь на 8 сентября. Как сообщают турецкие СМИ, Мустафа вместе с сыном отправился в гости к своему родственнику в район Мейдан. Там он взял нож и нанес ребенку семь ножевых ранений, после чего перерезал ему горло, а потом попытался покончить с собой. Перепуганные родственники вызвали скорую и полицию – сейчас мужчина находится в больнице, его состояние по-прежнему остается довольно тяжелым.

- Семь ножевых ранений, перерезанное горло. Все жизненно важные органы были задеты. Я не знаю, зачем он это сделал. Я не знаю, что будет дальше с ним, - плачет мать убитого мальчика.

Убитого мальчика похоронили в Турции. Фото предоставлено родственниками героини публикации

«ОН СПЛАНИРОВАЛ ВСЕ ЗАРАНЕЕ»

- Мустафа находится в больнице, больше нам никто и ничего не говорит. Но все это он точно спланировал заранее, потому что понял, просить деньги у нас бесполезно, никто ему больше не верит. Он когда еще забрал ребенка, постоянно просил у Дамиры деньги, присылал номера карт людей, которые находятся в местах не столь отдаленных. Может, он им тоже задолжал – мы ничего не знаем, - добавляет сестра Дамиры Елена С.

По словам родственников, хоть у Дамиры и есть турецкое гражданство, для местных властей она все равно является иностранкой. Возможно, это и стало причиной рокового бездействия местных правоохранительных органов, которые не стали искать ребенка, несмотря на все угрозы отца расправиться с ним, а просто ждали, пока Мустафа сам выйдет на связь с супругой. О том, будет ли возбуждено уголовное дело и как будет проходить расследование, семья Дамиры пока ничего не знает.