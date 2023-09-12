Разрешение на встречу дал психолог: турок, убивший сына уроженки Уфы, сидел в тюрьме и получил право на отпуск

Мустафа и раньше поднимал руку на сына и угрожал жене. Фото: коллаж, соцсети.

Стали известны новые шокирующие подробности чудовищной истории, произошедшей в ночь на 8 сентября в небольшом турецком городке Мерсин. Напомним, что там 44-летний мужчина забрал своего семилетнего сына у бывшей жены, которая переехала к нему из Уфы, а потом жестоко убил его, нанеся множество ножевых ранений и перерезав горло. Сейчас убитая горем женщина и ее родственники хотят добиться справедливости, ведь местная полиция вовсе не торопится расследовать убийство. Подробности читайте в материале «Комсомолки».

МЕЧТАЛА О КРЕПКОЙ И ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ

– Я читаю комментарии в социальных сетях и ужасаюсь от того, что там написано. Люди пишут, что Дамира поехала в Турцию искать богатого мужа. Как бы не так! Она работала в туристической фирме и поехала в другую страну исключительно по работе. И сейчас работает в хорошей фирме на очень хорошей должности. Поэтому оставьте при себе все грязные домыслы, - заявляет родная сестра уфимки, потерявшей сына, Елена С.

По словам родственников, Дамира работала в популярной туристической фирме, и поэтому, когда ей поступило предложение переехать в другую страну – с радостью согласилась. В Турции она познакомилась со своим коллегой – Мустафа Т. сразу очаровал женщину своим обаянием и чувством юмора. Закрутился роман, и когда в 2013 году мужчина сделал возлюбленной предложение руки и сердца, Дамира с радостью согласилась. Вскоре женщина перевезла в Анталью и своего старшего сына от первого брака. Мустафа очень тепло поначалу относился к пасынку: водил его на прогулки и в тир, знакомил с местными достопримечательностями.

Убийца с пасынком // фото: соцсети

В 2016 году у супругов родился сын Махмут (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.), а вскоре и отношения дали трещину. Мустафа все чаще повышал голос на жену, мог пригрозить. В какой-то момент Дамира не выдержала – подала на развод и даже задумалась о том, чтобы вернуться с детьми в Уфу. Вот только бывший супруг сразу заявил, что запрещает вывозить ребенка из Турции и оформлять для него российское гражданство. Дамира пошла на уступки, что и стало в итоге роковой ошибкой…

ИЗ ТЮРЬМЫ – В ОТПУСК

А дальше все стало только хуже. Уже сразу после развода выяснилось, что у Мустафы есть проблемы с законом.

- Не уточняли, почему именно он оказался в тюрьме. Вроде бы из-за каких-то финансовых махинаций, потому что в свое время он и нас кинул на крупную сумму денег. Даже когда он уже похитил ребенка, то продолжал просить у Дамиры деньги. Просил перевести на номера карт, принадлежащих лицам из мест не столь отдаленных. Может, он там кому-то задолжал, не знаем, - разводит руками Елена.

А вот тут начинается самое интересное. Оказывается, в Турции существует два вида тюрем – открытая и закрытая. В первой оказываются люди, попавшиеся на мелком воровстве, финансовых махинациях и других «нетяжелых» преступлениях. Таким осужденным разрешено проводить выходные и праздники за пределами тюрьмы с семьей, полагаются даже «отпуска». Этим правом в свою очередь и воспользовался Мустафа, заявив, что будет проводить все выходные с сыном.

Мустафа душил своего сына и избивал бывшую жену // фото: соцсети

- Дамира очень не хотела этого и даже переехала из Антальи в соседний Мерсин, где устроилась на работу. Однако бывший муж не оставлял их в покое и через суд потребовал свиданий с сыном. Ей пришлось согласиться, в противном случае у нее могли бы забрать опеку. Ребенок куда бы пошел? В детский дом, вот этого Дамира больше всего и боялась, поэтому и отдавала сына… - объясняет сестра уфимки.

Тем временем поведение бывшего супруга становилось все более агрессивным. Уже позже Дамира призналась родным, что незадолго до убийства на очередных выходных Мустафа заявился к ней домой, начал душить сына, бить ее.

- В тот день он ребенку голову пытался свернуть! Хорошо, что старший сын вызвал полицию. Он потом и в полиции все это подтвердил и психологу рассказал. И знаете что? Психолог все равно написал заключение, что он может видеться с ребенком на выходных! И это после того, что произошло! – негодует Елена С. – Сестра мне боялась это рассказывать, не хотела выносить сор из избы. Когда я к ним приезжала, Мустафа вел себя ниже травы и тише воды. Все-таки я старше, он с уважением ко мне относился. Ну и я им ничего не говорила, зачем лезть в чужую жизнь…

Дамира с младшим и старшим сыновьями // фото: соцсети

УГРОЖАЛ, ЧТО НЕ ОТДАСТ РЕБЕНКА ЖИВЫМ

Рано утром 19 августа Мустафа снова заявился к бывшей жене домой, чтобы забрать сына на время «отпуска». Скрепя сердце, Дамира выполнила его требование, а уже вскоре в мессенджере от него посыпались оскорбления и угрозы.

– 25 августа я собрала всю переписку в мессенджерах на 50 страниц и отнесла ее в полицию. Конечно, заявление у меня приняли, хотя говорили, мол, как вы можете так думать! Отец никогда не причинит вреда своему ребенку! А в переписке были открытые угрозы, что он не отдаст мне ребенка живым, что я заберу его только на кладбище, - рассказывает убитая горем мать. - Я пыталась найти сына собственными силами, обзвонила кого только возможно, но так и не смогла.

Все закончилось в ночь на 8 сентября. Мустафа привел своего сына в дом к своему родному брату, а там взял нож и изрезал мальчика, после чего попытался покончить с собой. Перепуганные родственники вызвали скорую и полицию, мужчину забрали в больницу. Сейчас его состояние остается тяжелым, но стабильным.

Фото с места убийства // Турецкие СМИ

– Семь ножевых ранений, перерезанное горло. Все жизненно важные органы были задеты. Я не знаю, зачем он это сделал. Я не знаю, что будет дальше с ним, - плачет мать убитого мальчика.

«В ЭТОЙ СИТУАЦИИ НЕТ ОДНОГО ВИНОВАТОГО»

Сейчас Дамира и ее близкие находятся в полном отчаянии и непонимании – что же им делать дальше? Никакой внятной информации от местных правоохранительных органов пока получить не удалось. Родственников возмущает тот факт, что полиция изначально халатно отнеслась к поискам. Ведь даже когда Мустафа в положенный срок не вернулся в тюрьму, а его бывшая жена со слезами умоляла начать искать ее пропавшего сына, все только успокаивали женщину, а сами просто выжидали, пока мужчина объявится сам.

- В этой ситуации виновны все: и тот, кто убил собственного сына, и его родной брат, который знал о похищении, но никуда не сообщил и укрывал его в своем доме. И психолог, который дал заключение, что Мустафа может видеться с ребенком, даже после того, как едва не убил его… И полиция, которая никого не искала. Все и про все знали, но никто ничего не сделал, - вздыхает сестра Дамиры.

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«ДЕВУШКИ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ, ВСТУПАЯ В БРАК С ИНОСТРАНЦАМИ»

Сама же Дамира сейчас хочет обратиться ко всем девушкам и женщинам, которые собираются выходить замуж за иностранцев, рожать от них детей и переезжать в чужую страну – будьте осторожнее!

- Речь идет не только о гражданах Турции, но и других стран, с которыми у России нет дипломатического отношения. Девушки, хорошо подумайте, чтобы не попасть в такое же положение. Обязательно оформляйте детям российское гражданство, чтобы потом вы смогли вернуться с ребенком домой, - говорит Дамира З.

Свадебная фотография Дамиры и Мустафы // фото: соцсети

На трагедию молодой женщины уже откликнулись многие неравнодушные люди. Так, близкий друг Елены, известный итальянский певец и музыкант Ренато Конти записал видеообращение, где обратился к турецким правоохранительным органам и другим причастным организациям внимательнее отнестись к расследованию, чтобы виновный понес самое суровое наказание.

– Как ужасно мальчик закончил жизнь от рук собственного отца. Я прошу справедливости и обращаюсь к органам, которые могут посодействовать в разрешении ситуации, чтобы они откликнулись. Я очень надеюсь, что свершится правосудие, и убийца будет наказан, - заявил музыкант.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.