Дождевики могут достигать веса до 10 килограммов Фото: Яна БАЗЕКИНА

На днях жительница Сибая в соцсетях похвасталась урожаем огромных грибов, больше напоминающие огромные футбольные мячи, нежели привычные опята и подосиновики.

- Поехали за травками в поле, а случайно нарвались на кладку динозавра. Это же как шампиньоны, только большие. Что с ними делать теперь, не представляю? – сетует женщина на видео в социальных сетях.

Жительница Сибая сравнила свою находку с "кладкой динозавра". Фото: скрин видео, соцсети

Мнение комментаторов на этот счет разделилось – кто-то делился рецептами, а кто-то посоветовал просто выкинуть «грибы-мутанты» и не рисковать здоровьем. Выясняли у микологов – съедобный ли дождевик, когда и где его можно собирать, а главное – как правильно готовить.

НЕОБЫЧНО, НО СЪЕДОБНО

В Башкирии дождевики (в народе их еще называют «глухарями») встречаются очень часто – с начала лета и вплоть до конца октября. Они растут в полях, степях, лугах, лиственных и смешанных лесах и могут достигать внушительных размеров, весом под 10 (а то и больше) килограммов. Также существуют разновидности дождевиков – грушевидные (они, словно опята, растут на трухлявых пнях) и жемчужные. Последние еще носят необычное название «дедушкин табак», а все потому, что старый гриб становится темно-коричневого цвета, а если наступить на него – то из него вылетит облако спор.

Дождевики вполне съедобны, но употреблять их в пищу нужно, когда они еще средних размеров, а сама мякоть – плотная и белоснежная.

Самые маленькие дождевики - самые безопасные. Фото: соцсети

Как отмечает российский миколог Михаил Вишневский, технически дождевики очень близки к шампиньонам – то есть из одного семейства, а еще имеют похожий вкус и аромат. Самое главное – нельзя собирать перезревшие грибы (если белоснежная мякоть приобрела желтоватый, зеленоватый или коричневый оттенок, гриб на выброс, иначе отравления не избежать), а также те, которые растут рядом с трассой или заводами, поскольку они хорошо впитывают все вредные токсины. Также не стоит охотиться на грибы после дождя, а еще не нужно их варить, поскольку они развариваются в неаппетитную кашу.

- Их надо просто помыть и пожарить. А еще лучше - высушить, а затем размолоть в порошок и на этой основе варить грибной суп. Аромат сушеных дождевиков в супе даст фору даже супу из белых грибов, - утверждает Михаил Вишневский.

Также ученый-миколог предупреждает, что существуют еще ложнодождевики, которые внешне очень похожи на обычные, но считаются при этом ядовитыми. Главное их отличие – быстро синеющая мякоть на срезе.

«АРОМАТ НА ВСЮ КВАРТИРУ»

А вот в группе «Грибники Уфы» нашлось довольно много любителей дождевиков. Уфимцы активно делятся местами, где встречаются эти необычные грибы, а также делятся рецептами их приготовления.

- Очень вкусно обвалять в панировочных сухарях и обжарить на сковородке, - советует Елена А.

- Сушу и добавляю в суп, зимой аромат на всю квартиру стоит, - делится Марина Т.

- Просто с луком жарю, главное, покрупнее резать, а то ужариваются сильно, - пишет Алмаз С.

КСТАТИ, БЫЛ СЛУЧАЙ

И все-таки при сборе грибов нужно быть очень осторожными, поскольку некоторые из них легко перепутать с привычными, а вот последствия их употребления очень печальные. Вспомнить, к примеру, недавний случай в Салаватском районе, где пятеро пенсионеров в возрасте от 60 до 85 лет приехали в гости в деревню Лаклы, где решили сходить в лес за грибами, а после пожарить их на ужин. В итоге все они оказались в реанимации с сильнейшим отравлением, и только своевременная помощь врачей-токсикологов спасла пострадавшим жизнь.