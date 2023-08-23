Минздрав рассказал о состоянии пожилых уфимцев, попавших после ужина с грибами в реанимацию

Пять пенсионеров после ужина с грибами угодили в реанимацию Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии отравившихся грибами пенсионеров.

Пять пожилых жителей Уфы в возрасте от 60 до 85 лет приехали в гости к своей родственнице в село Лаклы Салаватского района республики. Пенсионеры решили сходить в лес и собрать грибов, из которых впоследствии приготовили ужин. После трапезы они быстро почувствовали себя плохо.

Как поведали «КП-Уфа» в пресс-службе регионального Минздрава, всех пятерых отравившихся доставили в реанимацию.

– Двоих вчера уже перевели в отделение. Состояние у всех стабильное, – сообщает ведомство.

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