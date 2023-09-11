В Башкирии травники обнаружили гигантские грибы-мутанты

Такие грибы в народе называют «глухарем»
В Башкирии найдены гигантские грибы. Удивительной находкой в соцсетях поделилась местная жительница, которая вместе с семьей отправилась в поле за полезными травами. Какого было их удивление, когда они наткнулись на огромные белые грибы.
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Оказалось, что такие грибы в народе называют «глухарем» или «дождевиком».
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