В Башкирии травники обнаружили гигантские грибы-мутанты

Такие грибы в народе называют «глухарем»

В Башкирии найдены гигантские грибы. Удивительной находкой в соцсетях поделилась местная жительница, которая вместе с семьей отправилась в поле за полезными травами. Какого было их удивление, когда они наткнулись на огромные белые грибы.

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Оказалось, что такие грибы в народе называют «глухарем» или «дождевиком».

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