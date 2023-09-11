Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 9:26

В Башкирии травники обнаружили гигантские грибы-мутанты

Жители Башкирии пошли в поле за травами, а обнаружили «яйца динозавра»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Такие грибы в народе называют «глухарем»

Такие грибы в народе называют «глухарем»

В Башкирии найдены гигантские грибы. Удивительной находкой в соцсетях поделилась местная жительница, которая вместе с семьей отправилась в поле за полезными травами. Какого было их удивление, когда они наткнулись на огромные белые грибы.

Женщина называет свой урожай «яйцами динозавра» - уж больно они крупные!

Оказалось, что такие грибы в народе называют «глухарем» или «дождевиком».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.