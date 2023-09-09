Метеорологи рассказали о приходе бабьего лета в Башкирию

В Башкирию под конец сентября придет бабье лето

Первая неделя сентября в Башкирии выдалась довольно дождливой и прохладной, несмотря на умеренно теплое повышение температуры воздуха днем до +18, +23°. По данным Башгидрометцентра, сейчас пообещали похолодание – в регион снова пройдут дожди, а 10 сентября ветер усилится до 15-18 м/с. После этого в республике спрогнозировали теплую погоду, которую принято называть «бабьим летом».

Так, во второй половине сентября, после 20 чисел ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Облачность пообещали только в период с 25 по 28-е число.

Что касается температуры воздуха, то в указанные даты она будет постепенно снова прогреваться до +18 градусов днем. По ночам будет доходить до +10 градусов. Существенно похолодает уже под самый конец, после 28 числа, там температура упадет до +5 градусов, а ночью до -2 градусов.

В МЧС республики ранее передавали штормовое предупреждение на 10 сентября. В этот день пообещали сильные дожди, туманы с видимостью до 500 метров и усиленный ветер до 18 м/с.

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