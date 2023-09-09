Резкое штормовое ухудшение погоды ожидает Башкирию

В Башкирии 10 сентября ожидается штормовое ухудшение погоды

В МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погоды 10 сентября. Со ссылкой на Башгидрометцентр передается, что в этот день на территории региона ожидаются сильные дожди, туман с видимостью 500 м и менее, а также порывы ветра до 18 м/с.

Также спасатели передали, что на отдельных участках дорог ухудшится видимость из-за осадков до 1-2 км. Жителей республики попросили отказаться от поездок и по возможности оставаться в помещении.

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