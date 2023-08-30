Полуторагодовалый медвежонок два дня подряд разгуливал по улицам микрорайона Шакша в Уфе. Фото: кадр видеоролика в социальных сетях

В Минэкологии Башкирии рассказали, что случилось с медвежонком, который два дня подряд разгуливал в уфимском микрорайоне Шакша.

В минувшие выходные местные жители заметили разгуливающего по улицам медведя. Впервые на глаза людям дикий зверь попался в воскресенье, 27 августа. На следующий день косолапый вновь вышел к людям, на этот раз его видели в частном секторе и около железнодорожной станции.

МЕДВЕДЬ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ

Шакшинцы несколько раз снимали похождения медведя на камеры мобильных телефонов и выкладывали ролики в соцсети. В тот же день, когда косолапого впервые увидели на городских улицах, на его поиски отправились инспекторы из регионального министерства экологии.

- По словам специалистов, медвежонку примерно 1,5 года, он вышел к людям в поисках пропитания. Медведь недолго побродил по частному сектору и убежал в сторону Базилеевки в лесной массив, - пояснили тем вечером в Минэкологии Башкирии.

На следующий день, в понедельник, 28 августа, жители уфимского микрорайона вновь заметили медвежонка. На этот раз косолапого видели неподалеку от железнодорожной станции. И вновь на его поиски отправились инспекторы Минэкологии Башкирии, на помощь им привлекли сотрудников Росгвардии. Они должны были «проводить» дикого зверя в лес, то есть как можно дальше от населенных пунктов.

На утро 30 августа 2023 года известно, что молодой медвежонок, разгуливавший по Шакше, ушел в лесной массив. Сегодня же в социальных сетях появилась информация о том, что зверя якобы убили. В доказательство этого утверждения некоторые пользователи стали публиковать фотографии мертвого медведя.

В Минэкологии Башкирии опровергли данные слухи – «шакшинского» мишку никто не убивал. Более того, «КП-Уфа» удалось подтвердить, что распространяемые слухи о гибели медвежонка – это фейк. В соцсетях мы обнаружили те же самые фотографии, прикрепленные к посту из другого региона. Запись была датирована еще 23-м августа, но даже она вызывает сомнения в подлинности.

ПОЧЕМУ МЕДВЕДИ ВЫХОДЯТ ИЗ ЛЕСА

Так почему же медведи вообще выходят к населенным пунктам? В своем телеграм-канале на этот вопрос ответил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

Как оказалось, встреча медведя и человека вблизи городов и деревень возможна из-за смены сезонов: лето заканчивается, наступает осень и медведям необходимо запастись жиром перед зимней спячкой.

- Сейчас происходит очередная смена кормов, сочных растений и ягод становится все меньше, поэтому дикие животные ищут новые места «кормежки» перед зимой. При обследовании незнакомой местности медведи активны и в светлое время суток, они могут подходить к дорогам и населенным пунктам, находящимся далеко от естественных мест обитания, привлекая внимание людей, - пояснил министр экологии Башкирии.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Так что же делать жителям Башкирии, если, выйдя на улицу в деревне или городе вы увидели медведя? В случае, если зверь находится на безопасном от вас расстоянии, то следует немедленно сообщить о его местонахождении оперативному дежурному Минэкологии республики по телефону: +7(347) 218-04-30 или позвонить в полицию по номеру 112.

А что, если вы встретились с медведем лицом к лицу? На этот случай в Минэкологии Башкирии представляют специальную памятку по поведению при встрече с лесным зверем.

- В нормальном состоянии хищники не склонны к нападению на человека, поэтому необходимо обозначать свое присутствие. Это могут быть любые звуки, чтобы зверь мог заранее вас обнаружить, причем не обязательно визуально, и удалиться, - поясняют специалисты.

В министерстве отмечают, что по возможности в местах обитания хищных зверей нужно находиться не в одиночку. Это уменьшает шансы остаться незамеченными для них и сокращает возможность спровоцировать того же медведя на нападение.

- При передвижении желательно избегать густых зарослей, ветровалов, чтобы обеспечить себе обзор и своевременное обнаружение зверя. Если вы заметили медведя, а тем более медвежонка, нельзя к нему приближаться, проводить фото- и видеосъемку, подкармливать, так как рядом может находиться медведица, - предостерегают в региональном Минэкологии.

В случае, если вы заметили медведя, то нельзя от него убегать – это может возбудить его инстинкт преследования.

- Нужно уйти с места встречи, не поворачиваясь к медведю спиной. Следует помнить, что даже содержащиеся в неволе медведи и другие звери, несмотря на внешнее спокойствие, всегда остаются опасными хищниками, готовыми в любой момент совершить нападение, - напоминают жителям Башкирии в региональном министерстве экологии.