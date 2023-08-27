В уфимском микрорайоне Шакша заметили бегающего по улице медведя

Фото: скриншот видеоролика

Сегодня днем, 27 августа, пользователи социальных сетей сообщили, что по улицам уфимского микрорайона Шакша бегает молодой медвежонок. Гостя из леса сняли на камеру мобильного телефона и выложили ролик в мессенджеры.

Молодого медведя, разгуливающего по улицам Уфы, видели несколько шакшинцев. Они сняли косолапого на камеры мобильного телефона издалека. К счастью, дикое животное ни на кого не набросилось: скорее всего медвежонок сам был напуган.

Жители уфимского микрорайона видели медведя неподалеку от местного рынка и чуть позднее в частном секторе на соседней улице. О том, вызвал ли кто-то экстренные службы для отлова лесного зверя, не сообщается.

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