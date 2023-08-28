Медведя заметили рядом с домами // кадр видео: vk.com

На улицах микрорайона Шакша в пригороде башкирской столицы Уфы уже второй день подряд бродит молодой медведь. Местные жители сняли его на видео и опубликовали записи в социальных сетях. Сейчас блуждающее животное разыскивают специалисты республиканского министерства экологии. В этом им помогают сотрудники местной Росгвардии.

«ВСЕ. ЗАХОДИМ ДОМОЙ, ДЕВОЧКИ, – НИКУДА НЕ ИДЕМ»

Воскресным вечером 27 августа два видео с гуляющим медведем опубликовал на своей странице депутат регионального парламента Рустам Хафизов – он как раз живет в Шакше. Одну из записей сделала местная жительница. На кадрах видно, что небольших размеров зверь идет по проселочной дороге рядом с частными домами, а затем разворачивается – и двигается уже в сторону трассы, где виден поток машин.

– Он еще как может укусить. Все. Заходим домой, девочки, – никуда не идем, – говорит за кадром женщина, обращающаяся, по всей видимости, к своим дочкам.

На втором видео медведь уже идет по нормальной асфальтированной дороге. Увидев человека с камерой, косолапый быстро скрывается в заросли леса.

«ВЫШЕЛ К ЛЮДЯМ В ПОИСКАХ ПРОПИТАНИЯ»

Тем же вечером людей поспешило успокоить министерство экологии. Там передали, что специалисты выехали на поиски медвежонка, которому на вид «примерно 1,5 года». Он, согласно предположению ведомства, оказался в частном секторе в поисках пропитания. Однако тогда найти его не удалось: в Минэкологии отрапортовали, что зверь «убежал в сторону [деревни] Базилевки в лесной массив».

История могла на этом завершиться, если бы сегодня, 28 августа, в сети вновь не появился новый ролик с медвежонком. На этот раз его из салона своей машины заснял водитель. Зверя вновь потянуло к дороге. Услышав шум машины, он попятился назад в лес.

– Вот он, засранец, ходит. Вот он! – сказал за кадром автор видео.

От очевидцев также известно, что медведя замечали и на железнодорожной станции Шакши.

«КП-Уфа» обратилась за новой информацией в Минэкологии. В ведомстве сказали, что сегодня специалисты так же выехали в злополучную Шакшу. На помощь им также привлекли сотрудников Росгвардии. Пока об итогах второй вылазки в поисках мишки ничего неизвестно. Мы будем следить за этой историей и при появлении новых данных – дополнять ее.