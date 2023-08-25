Игроки уфимского ХК «Толпар» утверждают, что тренер заставлял их принимать допинг

Фото: МХК «Толпар»

Скандал с положительными допинг-пробами хоккеистов уфимского ХК «Толпар» (входит в систему клуба «Салават Юлаев» - Ред.) получил продолжение. Семеро игроков команды заявили, что тренер по физической подготовке заставлял их принимать запрещенные препараты. В случае отказа грозил проблемами со спортивной карьерой.

В начале апреля 2023 года стало известно о положительных допинг-пробах, которые сдали семь игроков «юлаевской» молодежки. Тогда в клубе инцидент комментировать не стали, но провели внутреннее расследование.

Уфимский «Толпар» выступает в Молодежной хоккейной лиге. В сезоне 2022/2023 команда под руководством главного тренера Владимира Потапова уступила в четвертьфинале Кубка Харламова «Омским ястребам». Последние матчи серии состоялись в марте этого года, то есть положительные допинг-пробы, предположительно, были взяты уже после завершения сезона для уфимской команды.

Совсем недавно, 17 августа, генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов заявил на пресс-конференции, что история еще не завершилась. На тот момент решения по ситуации принято не было, антидопинговое агентство РУСАДА продолжало расследование.

Сегодня, 25 августа, стало известно, что игроки «Толпара» обвиняют своего тренера по физподготовке в том, что он буквально заставил их колоть подозрительные уколы. В июле все сдавшие положительные пробы молодые хоккеисты даже были вызваны на допрос в региональное управление Следкома, так как следователи заинтересовались их версией назначения допинга.

В пресс-службе «Салавата Юлаева», в систему которого входит молодежная команда «Толпар», сообщили «КП-Уфа», что прокомментируют ситуацию позднее. Как только мы получил ответ, обязательно его опубликуем.