Четверых хоккеистов уфимского «Толпара» подозревают в применении допинга

«Толпар» завершил борьбу за Кубок Харламова, уступив в серии до трех побед «Омским ястребам» со счетом 1:3

Игроков уфимского МХК «Толпар» заподозрили в применении допинга.

По информации корреспондента «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, четверо хоккеистов фарм-клуба «Салавата Юлаева», выступающего в Молодежной хоккейной лиге, сдали положительные допинг-пробы.

Недавно в самой лиге подтвердили, что у двоих игроков «Толпара» были обнаружены следы мельдония. По данным источника «Спорт-Экспресса», ожидаются результаты еще по трем допинг-пробам.

Молодежная команда «Толпар» недавно завершила выступление в Кубке Харламова. В первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги уфимские хоккеисты одолели в серии до трех побед магнитогорскую команду «Стальные лисы» со счетом 3:1. Во втором раунде «юлаевская» молодежка проиграла «Омским ястребам» со счетом 1:3.