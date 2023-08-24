«Мы понимаем сложившиеся обстоятельства»: «Салават Юлаев» озвучил планы на предстоящий сезон КХЛ

На предсезонных турнирах «Салават Юлаев» по традиции использует «экспериментальную» форму. Фото: ХК «Салават Юлаев»

После победы на домашнем предсезонном турнире «Кубок Республики Башкортостан» главный тренер и гендиректор уфимского «Салавата Юлаева» провели пресс-конференцию. Виктор Козлов и Ринат Баширов ответили на самые актуальные вопросы журналистов и поделились планами на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

ПЛАНЫ НА СЕЗОН

По словам генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Башкирова, руководство клуба ставит перед командой задачу выиграть Кубок Гагарина.

- Как и все, мы хотим выиграть Кубок Гагарина. В прошлом сезоне мы начали построение команды. Но мы понимаем сложившиеся обстоятельства. Этот состав способен выиграть кубок, но, если этого не случится, не будет сильных изменений. Главное, чтобы все отдавались игре и радовали болельщиков, - пояснил позицию клуба Баширов.

Что касается усиления состава, то гендиректор отметил, что на вакантные позиции, которые ранее занимали легионеры, были «закрыты» российскими хоккеистами. Напомним, на данный момент в составе «Салавата» только один иностранный игрок – Александр Хмелевский.

- Иностранцы к нам не приехали не потому, что в «Салавате Юлаеве» какие-то проблемы или есть недоверие. Они не доехали по известным всем причинам. Есть кандидаты, но они не того уровня, который нам нужен. Если легионер на две головы лучше наших хоккеистов, мы его возьмем. Если к дедлайну появятся кандидаты, которые нас усилят, тогда закроем эти позиции, - подчеркнул гендиректор «Салавата».

На пресс-конференции в Уфе гендиректор и тренер «Салавата Юлаева» заявили, что намерены выиграть главный трофей КХЛ. Фото: ХК «Салават Юлаев»

ФИНАНСИРОВАНИЕ И СКАНДАЛ С ИГРОКАМИ «ТОЛПАРА»

Не могли не поднять на пресс-конференции вопрос о финансировании клуба. Напомним, в конце прошлого сезона появилась информация о задержках зарплаты хоккеистам «Салавата Юлаева». По словам Рината Баширова вопросы с финансированием системы клуба в предстоящем сезоне были благополучно разрешены.

- Бюджет утвержден, с руководством республики мы разговаривали. Есть ответственные лица, и мы с ними постоянно на контакте. Никаких оснований тревожится нет. Все, что нам обещано, у нас будет, - заявил гендиректор.

Весной 2023 года молодежная команда «Салавата» «Толпар» попала в допинговый скандал. Тогда издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник сообщало, что семеро хоккеистов «юлаевской» молодежки сдали положительные допинг-пробы.

- Не смогу сейчас прокомментировать. Я говорил весной, что мы соберем дополнительную пресс-конференцию и все расскажем. Сейчас решений по ребятам нет, ведется расследование. Только вчера получил дополнительные вопросы от РУСАДА. Сложно что-то прогнозировать. Коллеги, с которыми мы общаемся, понимают и нашу сторону, и результаты внутреннего расследования, - подчеркнул Ринат Баширов.

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ

Подготовка «юлаевцев» к сезону 2023/2024 идет полным ходом. В начале августа команда провела товарищеский матч с «Нефтехимиком», игра завершилась победой подопечных Виктора Козлова со счетом 4:2. Затем на «Уфа-Арене» состоялся традиционный предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан», в рамках которого уфимские хоккеисты встретились с московским «Динамо», екатеринбургским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».

По итогам трех матчей «юлаевцы» одержали две победы и оставили трофей дома. А прямо сейчас «Салават» принимает участие в предсезонном турнире ФОНБЕТ Кубок Блинова в Омске. Подопечные Виктора Козлова уже провели два мачта. 22 августа 2023 года «юлаевцы» обыграли «Нефтехимик» со счетом 5:2, а 23-го августа потерпели крупное поражение от ярославского «Локомотива» со счетом 1:5.

В рамках Кубка Блинова «Салават Юлаев» проведет еще две встречи. 24 августа уфимцы сыграют с хозяевами турнира, омским «Авангардом», а 25-го августа встретятся с астанинским «Барысом».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023/2024 уфимский «Салават Юлаев» начнет 2 сентября матчем против «Барыса» в Астане. Первый домашний матч «юлаевцы» проведут 11 сентября, соперниками станут хоккеисты «Металлурга» из Магнитогорска.